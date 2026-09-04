Η MG «απογειώνει» το Athens Flying Week 2026: Ζήστε από κοντά το μέλλον της αυτοκίνησης (pic)

Εντυπωσιακά αεροπορικά shows, μοναδικές εμπειρίες και τα πιο συναρπαστικά μοντέλα της MG συγκεντρώνονται στο μεγαλύτερο αεροπορικό event της χώρας!

Η MG Motor δίνει δυναμικό “παρών” στο Athens Flying Week 2026, συμμετέχοντας ως Επίσημος Αυτοκινητικός Χορηγός του μεγαλύτερου αεροπορικού θεάματος της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Για ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις, η MG φέρνει στο επίκεντρο της δράσης μια γκάμα μοντέλων που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού και καλεί τους χιλιάδες επισκέπτες της διοργάνωσης να τη γνωρίσουν από κοντά.

Ως μέρος της συνεργασίας, οχήματα της MG θα αναλάβουν τις μετακινήσεις αεροπορικών πληρωμάτων και στελεχών της διοργάνωσης, ενώ μοντέλα της Mάρκας θα χρησιμοποιηθούν και ως follow-me cars εντός της αεροπορικής βάσης, συμμετέχοντας ενεργά στην υποστήριξη ενός από τα σημαντικότερα αεροπορικά γεγονότα της Ευρώπης.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ MG

Στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο της MG, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά μοντέλα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίο εξοπλισμό και εξαιρετική σχέση αξίας:

MG3 Hybrid+ , το νέο υβριδικό μοντέλο που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία του

MG ZS MAX Hybrid+ , το σύγχρονο SUV που προσφέρει περισσότερα σε κάθε διαδρομή

MG HS Hybrid+ , το εντυπωσιακό SUV που συνδυάζει άνεση, ποιότητα και premium αίσθηση

MG Cyberster, το αμιγώς ηλεκτρικό roadster που κλέβει τις εντυπώσεις με τις εμβληματικές πόρτες τύπου “scissor”, τον φουτουριστικό σχεδιασμό και τις εκρηκτικές επιδόσεις του

ΟΤΑΝ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Η συνεργασία της MG με το Athens Flying Week δεν είναι τυχαία. Αποτελεί τη φυσική συνάντηση δύο κόσμων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την τεχνολογία, την καινοτομία, την απόδοση και τις εμπειρίες που προκαλούν έντονα συναισθήματα.

Αν βρεθείτε στο Athens Flying Week 2026, μην χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε το περίπτερο της MG, να δείτε από κοντά τα μοντέλα που συζητά όλη η αγορά και να ανακαλύψετε γιατί η MG είναι μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες αυτοκινητικές μάρκες στην Ευρώπη.

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Τανάγρα, το βλέμμα στρέφεται στον ουρανό. Η εμπειρία όμως συνεχίζεται στο περίπτερο της MG. Ελάτε να τη ζήσετε από κοντά!