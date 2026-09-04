Όλη η ΝΔ «κατασκηνώνει» στη Θεσσαλονίκη – Τα γαλάζια τραπέζια της ΔΕΘ που θα πάρουν φωτιά

Η Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες δεν θυμίζει απλώς πόλη που υποδέχεται τη Διεθνή Έκθεση. Θυμίζει πολιτική πρωτεύουσα της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία έχει μεταφέρει στη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν ολόκληρο τον κυβερνητικό και κομματικό της μηχανισμό, με υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και στελέχη να βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Έβρο και από την Πιερία μέχρι τη Δυτική Μακεδονία.

Η 90ή ΔΕΘ εξελίσσεται έτσι σε ένα μεγάλο πολιτικό τριήμερο, όπου παράλληλα με την επίσημη ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη εξελίσσεται ένα δεύτερο, λιγότερο ορατό, πρόγραμμα: οι συναντήσεις, τα τραπέζια, οι συζητήσεις υπουργών και βουλευτών, οι επαφές με τοπικούς παράγοντες και οι πολιτικές ζυμώσεις για την επόμενη ημέρα.

Η κινητοποίηση δεν είναι τυχαία. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η ΝΔ έχει οργανώσει κλιμάκια σε 17 εκλογικές περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στελεχών.

Η κυβέρνηση μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη

Το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πολυπληθές.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ. Μάλιστα, σύμφωνα με το σημερινό ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, είχε χθες το τελευταίο του ραντεβού με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου πριν αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη.

Ο Πιερρακάκης είναι ένα από τα πρόσωπα που θα έχουν κεντρικό ρόλο στην παρουσίαση και την πολιτική υπεράσπιση των οικονομικών παρεμβάσεων, καθώς το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι να μεταφραστεί η ανάπτυξη σε πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Μαζί του στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται και άλλα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου είναι μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών που συμμετέχουν στη φετινή κινητοποίηση.

Στην κυβέρνηση έχουν ιδιαίτερο ρόλο και οι Σοφία Ζαχαράκη, Έλενα Ράπτη, Σέβη Βολουδάκη, Άννα Ευθυμίου, Κώστας Καραγκούνης, Γιάννης Βρούτσης, Νίκος Παπαθανάσης, Άκης Σκέρτσος και Θανάσης Κοντογεώργης.

Η επίσημη σύνθεση της κυβέρνησης επιβεβαιώνει τους σημερινούς κυβερνητικούς ρόλους των Πιερρακάκη, Γεραπετρίτη, Κεραμέως, Μιχαηλίδου, Πλεύρη και των υπόλοιπων υπουργών.

Η «γαλάζια» Θεσσαλονίκη σε πλήρη κινητοποίηση

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στις δύο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης.

Στην Α΄ Θεσσαλονίκης έχουν κινητοποιηθεί μεταξύ άλλων ο Χρίστος Δήμας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Γιώργος Κώτσηρας, ο Θανάσης Δαβάκης και η Άννα Καραμανλή.

Στη Β΄ Θεσσαλονίκης το βάρος σηκώνουν η Σέβη Βολουδάκη, ο Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Γιάννης Βρούτσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει ιδιαίτερη προσοχή στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου η Νέα Δημοκρατία θέλει να ενισχύσει την παρουσία της και να ανακόψει την άνοδο της Ελληνικής Λύσης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πιθανή επίσκεψη Μητσοτάκη στο υπό ανέγερση νέο κολυμβητήριο στους Αμπελόκηπους, έργο που, παρά την απένταξή του από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα προχωρήσει με εθνικούς πόρους.

Από την Πιερία μέχρι το Κιλκίς

Η «γαλάζια απόβαση» δεν περιορίζεται στη Θεσσαλονίκη.

Στην Ημαθία βρέθηκαν ο Θάνος Πλεύρης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Λίνα Μενδώνη.

Στο Κιλκίς πέρασαν η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Χάρης Θεοχάρης και η Νίκη Κεραμέως.

Στην Πιερία το κυβερνητικό κλιμάκιο περιλάμβανε τον Κωστή Χατζηδάκη, τον Θανάση Κοντογεώργη, την Άννα Καραμανλή, τον Μάκη Βορίδη και την Έλενα Ράπτη.

Στη Δράμα, τα κλιμάκια περιέλαβαν μεταξύ άλλων τον Άδωνι Γεωργιάδη, τη Σοφία Ζαχαράκη, τον Γιάννη Βρούτση και τον Κώστα Κατσαφάδο.

Η εικόνα είναι σαφής: η ΝΔ θέλει να δείξει ότι δεν περιμένει απλώς τη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης για να μιλήσει στην κοινωνία. Έχει ήδη βγει στην κοινωνία.

Τα τραπέζια αρχίζουν από σήμερα

Και μετά τις περιοδείες αρχίζει το άλλο κομμάτι της ΔΕΘ: τα τραπέζια.

Απόψε το οικονομικό επιτελείο καλεί τους βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας στη «Διαγώνιο», στο γνωστό εστιατόριο με τα ονομαστά σουτζουκάκια. Είναι ένα γεύμα που τείνει να γίνει θεσμός για το οικονομικό επιτελείο και τους βουλευτές της περιοχής, καθώς πέρυσι το αντίστοιχο ραντεβού είχε πραγματοποιηθεί στον «Ζύθο-Ντορέ».

Το συγκεκριμένο τραπέζι έχει τη δική του πολιτική σημασία.

Οι βουλευτές της Βόρειας Ελλάδας είναι εκείνοι που θα κληθούν από την επόμενη ημέρα της ΔΕΘ να μεταφέρουν στις εκλογικές τους περιφέρειες το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Θα πρέπει να εξηγήσουν στους πολίτες τι αλλάζει στην τσέπη τους, τι αφορά κάθε κοινωνική ομάδα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων.

Το δείπνο Μαρινάκη και το «γαλάζιο» κέντρο της πόλης

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποδέχεται δημοσιογράφους στο roof garden του Electra Palace.

Το δείπνο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σταθερά ραντεβού της ΔΕΘ και φέτος αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αναμένεται να περάσει και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το Ark της Μητροπόλεως, όπου δίνει ραντεβού η ΟΝΝΕΔ.

Και εκεί αναμένεται πέρασμα του πρωθυπουργού, γεγονός που δίνει στο νεανικό κομμάτι της παράταξης ιδιαίτερο συμβολισμό.

Για λίγες ώρες, το κέντρο της Θεσσαλονίκης μετατρέπεται έτσι σε ένα μεγάλο «γαλάζιο σαλόνι», με διαφορετικά τραπέζια αλλά κοινό πολιτικό παρονομαστή.

Το Σαββατόβραδο του Κικίλια

Το δεύτερο μεγάλο βράδυ είναι αυτό του Σαββάτου.

Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, ο Βασίλης Κικίλιας διοργανώνει μάζωξη στο Canteen.

Το ενδιαφέρον, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, δεν θα βρίσκεται μόνο στο ποιοι θα πάνε αλλά και στο ποιοι θα εμφανιστούν μαζί, ποιοι θα συνομιλήσουν και ποιοι θα επιλέξουν να περάσουν από περισσότερα του ενός τραπέζια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, από την πλευρά του, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν διοργανώνει ο ίδιος ξεχωριστή πολιτική μάζωξη, αν και έχει δεχθεί αρκετές προσκλήσεις στις οποίες αναμένεται να ανταποκριθεί.

Και φυσικά παραμένει το παραδοσιακό ερώτημα για το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τηρήσει το προσωπικό του ραντεβού μετά την ομιλία, με τη σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, στο «Οψοποιών Μαγγανείαι».

Οι υπουργοί δεν πάνε μόνο για τη φωτογραφία

Πίσω από την πυκνή παρουσία υπουργών υπάρχει και ένα δεύτερο μήνυμα.

Η κυβέρνηση θέλει κάθε υπουργός να συνδέσει το χαρτοφυλάκιό του με ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κυβερνητικού αφηγήματος.

Ο Πιερρακάκης με την οικονομία και το εισόδημα.

Η Μιχαηλίδου με την οικογένεια και τις κοινωνικές πολιτικές.

Η Κεραμέως με την αγορά εργασίας.

Ο Παπαστεργίου με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο Κικίλιας με τις υποδομές και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Γεωργιάδης με την Υγεία.

Ο Χρυσοχοΐδης με την ασφάλεια.

Ο Πλεύρης με το μεταναστευτικό.

Η Μενδώνη με τον πολιτισμό.

Ο Σκέρτσος και ο Κοντογεώργης με το κυβερνητικό έργο και την επιχειρηματικότητα.

Η σημερινή ημερίδα «Επιχειρείτε!» στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχει ως κεντρικούς ομιλητές τον Άκη Σκέρτσο και τον Θανάση Κοντογεώργη, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Γιάννης Σμυρλής και η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η μεγάλη εικόνα: Μια ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030

Κάτω από όλα αυτά υπάρχει ένας κοινός πολιτικός σχεδιασμός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει η φετινή ΔΕΘ να λειτουργήσει ως πολιτική επανεκκίνηση της κυβέρνησης.

Το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει είναι ότι η οικονομική πολιτική περνά πλέον από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης στη φάση της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Το πακέτο δεν αφορά μόνο μία χρονιά. Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει έναν σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030, ώστε οι πολίτες να αντιληφθούν ότι οι παρεμβάσεις δεν εξαντλούνται σε μία εφάπαξ ενίσχυση.

Αυτός είναι και ο λόγος που το οικονομικό επιτελείο έχει κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και γιατί ο Πιερρακάκης βρίσκεται από νωρίς στο επίκεντρο των συσκέψεων με τον πρωθυπουργό.

Η Θεσσαλονίκη ως πολιτικό εργαστήριο

Τελικά, η 90ή ΔΕΘ δεν είναι μόνο η ομιλία του Σαββάτου.

Είναι οι υπουργοί που γυρίζουν τη Βόρεια Ελλάδα, οι βουλευτές που συγκεντρώνουν κόσμο στις εκλογικές τους περιφέρειες, οι συσκέψεις στο παρασκήνιο, τα τραπέζια της «Διαγωνίου», το δείπνο του Μαρινάκη, η ΟΝΝΕΔ στο Ark, η μάζωξη του Κικίλια και τα δεκάδες μικρότερα τραπέζια σε εστιατόρια της πόλης.

Η Νέα Δημοκρατία έχει ουσιαστικά «κατασκηνώσει» στη Θεσσαλονίκη.

Και το πραγματικό πολιτικό τεστ θα αρχίσει όταν σβήσουν τα φώτα του Βελλιδείου.

Τότε θα φανεί αν το μήνυμα του Μητσοτάκη για το εισόδημα, την οικονομία και την επόμενη τετραετία θα περάσει από το πολιτικό ακροατήριο στην κοινωνία.

Γιατί στη φετινή ΔΕΘ το ζητούμενο για το Μαξίμου δεν είναι απλώς να γεμίσει το Βελλίδειο.

Είναι να φύγει από τη Θεσσαλονίκη έχοντας πείσει ότι η κυβέρνηση μπαίνει σε μια νέα φάση, με την τσέπη του πολίτη στο επίκεντρο και με ορίζοντα την επόμενη τετραετία.

Πηγή: newsbomb.gr