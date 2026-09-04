«Θαύμα» στο Νεπάλ: Βρέθηκαν δύο επιζώντες εννέα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες

Δύο άνθρωποι διασώθηκαν από σήραγγα υδροηλεκτρικής ενέργειας στο Νεπάλ, δήλωσαν διασώστες στο BBC.

Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τη σήραγγα του υδροηλεκτρικού έργου Trishuli 3A στο Νεπάλ, εννέα ολόκληρες ημέρες μετά τη φονική πλημμύρα που έπληξε την περιοχή και άφησε πίσω της περισσότερους από 1.200 νεκρούς. Οι διασώστες άκουσαν φωνές από το εσωτερικό μιας σήραγγας, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι τουλάχιστον 42 άνθρωποι ακόμη που βρίσκονται στο σημείο θα καταφέρουν να σωθούν.

Ο πρώτος διασωθείς ταυτοποιήθηκε ως ο Σαντζάγια Σαχ, εργοδηγός μηχανικός στην Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ (NEA). Σύμφωνα με τις αρχές, ο κ. Σαχ, στον οποίο παρασχέθηκε άμεσα οξυγόνο από τους διασώστες στο σημείο, δεν ήταν σε θέση να μιλήσει μετά τη διάσωσή του. Ο συνάδελφός του, Σουρές Τσουντχάρι, δήλωσε συγκινημένος στο BBC πως τα νέα αυτά του χάρισαν βαθιά ελπίδα ότι και άλλοι εγκλωβισμένοι θα εντοπιστούν ζωντανοί. Αμέσως μετά, ο Σαντζάγια Σαχ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Μπατάτ βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού, για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Λίγο αργότερα, οι αρχές επιβεβαίωσαν τη διάσωση ενός ακόμη ατόμου, του Καμπίρ Μαχαρίτζαν, ο οποίος χαμογελούσε και έδειχνε ευγνώμων. Η σύζυγός του αναμένεται να μεταβεί στο στρατιωτικό νοσοκομείο Τσάουνι στο Κατμαντού, όπου διακομίστηκε για νοσηλεία.

Η επιχείρηση διάσωσης χαρακτηρίζεται τιτάνια, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται ανάμεσα στους πάνω από 5.000 πολίτες των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη από την ημέρα της τραγωδίας. Πολλοί από αυτούς είναι εργάτες που δούλευαν στο εκτεταμένο δίκτυο με τις σήραγγες των υδροηλεκτρικών σταθμών κατά μήκος του ποταμού. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, οι μηχανικοί διοχετεύουν συνεχώς οξυγόνο μέσα στις σήραγγες.

Πηγή: newsbomb.gr

