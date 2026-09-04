Jane Fonda – Gisele Pelicot: Συγκινητικές στιγμές στη βράβευσή τους στα DVF Awards

Τα βραβεία της Diane von Furstenberg, DVF Awards, απονεμήθηκαν φέτος, στη Βενετία, σε πέντε ακτιβίστριες, με τις πιο γνωστές διεθνώς ανάμεσά τους την ηθοποιό Jane Fonda και την Gisèle Pelicot η οποία μετά την άρση της ανωνυμίας της στην υπόθεση της νάρκωσης και του βιασμού της από δεκάδες άντρες εξελίχθηκε σε σύμβολο του φεμινισμού.

Ο φακός συνέλαβε, μάλιστα, τις Fonda και Pelicot σε συγκινητικές στιγμές αλληλεγγύης μεταξύ γυναικών που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, κρατημένες χέρι χέρι να ανεβαίνουν στη σκηνή και την ηθοποιό να δίνει στην Pelicot ένα φιλί στο μάγουλο.

Οι άλλες γυναίκες που βραβεύτηκαν είναι η Αμερικανίδα φωτορεπόρτερ Lynsey Addario, που αναδεικνύει θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των γυναικών σε παραδοσιακές κοινωνίες, η δικηγόρος και πρωθυπουργός των Μπαρμπέιντος Mia Mottley και η Wawira Njiru, ιδρύτρια και επικεφαλής της κοινωνικής επιχείρησης Food4Education, που υποστηρίζει τη σίτιση σχολείων στην Αφρική.

ΗDiane von Furstenberg ήταν, φυσικά, εκεί και φωτογραφήθηκε με τα τιμώμενα πρόσωπα. Η σχεδιάστρια μετέφερε την τελετή απονομής των βραβείων στη Βενετία το 2022 και έκτοτε, κάθε χρόνο, φροντίζει να συμπίπτουν χρονικά με το κινηματογραφικό φεστιβάλ της πόλης.

Τη βραδιά παρουσίασε η Karlie Kloss. Για τις φετινές νικήτριες των βραβείων, η DVF δήλωσε: «Φέτος είναι πιο σημαντικό από ποτέ το γεγονός ότι τα τιμώμενα πρόσωπα είναι απίστευτες, θαρραλέες γυναίκες που είχαν τη γενναιότητα να αγωνιστούν, τη δύναμη να επιβιώσουν και το ηγετικό πνεύμα να εμπνεύσουν».

Δείτε τις Jane Fonda και Gisele Pelicot στην τελετή απονομής των βραβείων:

Πηγή: marieclaire.gr