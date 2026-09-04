Καπογιάννη: «Φαβορί οι ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά υπάρχουν ομάδες να τις κοντράρουν»

Η προπονήτρια της κινέζικης Χενάν, Ελένη Καπογιάννη, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε σχετικά με το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών (4-13 Σεπτεμβρίου).

Αναλυτικά:

Για το σύστημα διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών: «Έχει αλλάξει το σύστημα των αγώνων. Ενώ πριν ήταν 12 ομάδες, τώρα είναι 16, πριν ήταν δύο όμιλοι των έξι ομάδων και τώρα είναι τέσσερα γκρουπ των τεσσάρων ομάδων. Αυτόματα αυτό κάνει πολύ πιο ανταγωνιστικό το τουρνουά. Πριν έπαιζες πέντε παιχνίδια, οπότε αν έκανες μια αναπάντεχη ήττα μπορούσες να το καλύψεις. Τώρα με μια αναπάντεχη ήττα μπορείς να μείνεις εκτός ή να μπεις στα knock-out με το ζόρι και να έχεις ένα παιχνίδι περισσότερο. Αυτό το κάνει ακόμη πιο αμφίρροπο και καμία ομάδα δεν είναι ασφαλής».

Για το φαβορί της διοργάνωσης: «Οι ΗΠΑ είναι το πρώτο φαβορί, με ένα ανανεωμένο ρόστερ. Αλλά υπάρχουν και ομάδες που μπορεί να την κοντράρουν, όπως η Γαλλία. Η Κίνα είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να κοντράρει τις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Αυστραλία, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική και δε θα υποτιμούσα το Βέλγιο και την Ισπανία. Η Αμερική θα πρέπει να παίξει πολύ καλό μπάσκετ για να πάρει τον τίτλο, δε θα είναι κάτι εύκολο».

Για το αν περιμένει εκπλήξεις: «Δε θα αποκλείσω τις εκπλήξεις, ούτε προς το ποιος θα κατακτήσει το τουρνουά ή να μείνει κάποια παραδοσιακή δύναμη απ’ έξω. Ναι μεν ως προς τον τίτλο οι ΗΠΑ, στα δικά μου μάτια, έχουν ένα προβάδισμα, αλλά δεν είναι το προβάδισμα… δυνατό. Επίσης, δε θα απέκλεια να μείνουν ομάδες εκτός προημιτελικών».

Για αθλήτριες που περιμένει να ξεχωρίσουν στο τουρνουά: «Η Αμερική έχει ένα κράμα εμπειρίας και νέων αθλητριών. Η Μπριάνα Στιούαρτ, η Έιντζελ Ρις, η Τσέλσι Γκρέι είναι πολύ έμπειρες αθλήτριες, που μπορούν να “κουβαλήσουν” στους ώμους τους μια ομάδα. Η Γαλλία έχει Μαρίν Γιοχάνες, Γκάμπι Γουίλιαμς… Mιλάμε για κορίτσια που είναι μεγάλες αθλήτριες. Tο Βέλγιο έχει τη Mέσεμαν. Νομίζω αυτές οι προσωπικότητες θα ξεχωρίσουν και πάλι, γιατί ένα τέτοιο τουρνουά χρειάζεται εμπειρία και σωστή διαχείριση σε πολλά πράγματα».

Για το γεγονός πως θα βρεθούν 200.000 φίλαθλοι στη Γερμανία για το τουρνουά, που αποτελεί αριθμπος ρεκόρ: «Η FIBA έμπρακτα δείχνει την ισότητα, ότι ένα τουρνουά γυναικών είναι εξίσου σημαντικό με ένα τουρνουά ανδρών. Το promotion και το marketing που έχουν κάνει πάει να πει ότι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σε αυτά τα νούμερα. Είναι σημαντικό για τον γυναικείο αθλητισμό, γιατί μπορεί να φέρει παραπάνω αθλήτριες στο άθλημα δίνοντάς τους το κίνητρο να ονειρεύονται πως μπορούν να βρεθούν και αυτές σε κάτι τέτοιο».

Για την ανανέωσή της με την ομάδα της Χενάν: «Από την πλευρά του συλλόγου ήταν κάτι που το ήθελαν πάρα πολύ και μου το έδειξαν έμπρακτα μέσα από την προσφορά που μου έκαναν. Από τη δική μου μεριά, ήταν μια εύκολη απόφαση. Μου αρέσει εδώ, είναι πολύ challenging το πρωτάθλημα και είναι μια ευθύνη το να φτάσουμε την ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται στο WCBA. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με την εξέλιξη αυτή».

Για το επίπεδο του πρωταθλήματος της Κίνας, στην οποία εργάζεται: «Για να είμαι ειλικρινής, πριν πάω στην Κίνα νόμιζα ότι είναι ένα πρωτάθλημα… της σειράς, αλλά ήμουν βαθιά νυχτωμένη. Μετά τo WNBA, σαν δημοφιλία και σαν άμιλλα, είναι το WCBA. Yπάρχει κοινό που παρακολουθεί μόνο γυναίκες στην Κίνα. Η Ομοσπονδία δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο πρωτάθλημα και είναι ένα σόου σαν να βλέπεις WNBA. Έτσι βελτιώνονται και οι Κινέζες από σχετικά μικρή ηλικία. Θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη ανερχόμενη δύναμη. Έχουν ήδη καθιερωθεί στην πρώτη τριάδα-τετράδα, αλλά πιστεύω ότι στο μέλλον θ’ ανέβει ακόμη περισσότερο».

Για το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ γυναικών: «Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι ομάδες επενδύουν και θέλουν να φτιάξουν το δυναμικό υλικό τους για να είναι ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη. Έρχονται πολύ καλές αθλήτριες πλέον μιας και επενδύονται χρήματα και το περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό».

Για τις ελληνικές ομάδες: «Ο Παναθηναϊκός έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση την προηγούμενη χρονιά και είχε πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη, ωστόσο στα εγχώρια έπεσε πάνω στον Αθηναϊκό που “χτίζει” μια… αυτοκρατορία και ελπίζω να τα πάει πολύ καλά και στην Ευρώπη. Όλες οι ομάδες έχουν αναπτυχθεί. Κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να υπάρχουν οι τέσσερις ξένες, γιατί “τραβούν” και τις Ελληνίδες αθλήτριες να βελτιωθούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο κάνουν το επίπεδο του πρωταθλήματος υψηλότερο και παράλληλα βγάζουμε πιο ανταγωνιστικές ομάδες στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη η πρόοδος και εύχομαι να πάνε πάρα πολύ καλά οι ομάδες μας».