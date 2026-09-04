Σε κίνδυνο η διεξαγωγή του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι, πιθανή η αναβολή!

Σε κίνδυνο είναι η διεξαγωγή του Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, με την αναβολή να είναι πολύ πιθανή!

Στον «αέρα» είναι ουσιαστικά στην παρούσα φάση η νεοσύστατη διοργάνωση της Euroleague, αφού η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν επιτρέπει να διεξαχθεί το Super Cup στο Άμπου Ντάμπι.

Ο βαθμός επικινδυνότητας είναι στο επίπεδο 3, κάτι που σημαίνει πως ουδείς μπορεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εγγυηθεί για την ασφάλεια των ομάδων, αλλά και του κόσμου που θα θελήσει να ταξιδέψει στο Άμπου Ντάμπι.

Έτσι η αναβολή πλέον είναι πολύ πιθανή, ειδικά αν τις επόμενες ημέρες ο βαθμός επικινδυνότητας ανέβει στο 4, οπότε αυτόματα η διοργάνωση θα ακυρωθεί.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν σκέψεις το Super Cup να μεταφερθεί σε Κωνσταντινούπολη ή Βαλένθια, κάτι που τελικά όμως δεν έγινε και πλέον δεν υπάρχει και ο χρόνος να συμβεί.