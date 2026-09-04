Μαραθώνας: Εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης στο υπόγειο του σπιτιού

Στο υπόγειο του σπιτιού τυλιγμένη σε σεντόνι και νάιλον εντοπίστηκε η σορός της ηλικιωμένης γυναίκας στον Μαραθώνα.

Η κόρη της είχε υποστηρίξει ότι την είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε εκεί η σορός παρά τις εκτεταμένες έρευνες.

Όπως αποδείχθηκε, τα λείψανα της ηλικιωμένης γυναίκας, είχαν μεταφερθεί τυλιγμένα επιμελώς σε σεντόνια και νάιλον, στο υπόγειο του σπιτιού της 69χρονης κόρης της, η οποία δεν είχε δηλώσει τον θάνατό της και συνέχιζε να λαμβάνει κανονικά τη σύνταξή της εδώ και περίπου 10 χρόνια.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πιθανολογείται ότι η ηλικιωμένη γυναίκα θάφτηκε όντως στην αυλή από την κόρη της, και με την πάροδο των ετών, όταν κι αποσυντέθηκε η σορός, η 68χρονη την ξέθαψε και τοποθέτησε τα οστά της στο υπόγειο του σπιτιού της.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ιατροδικαστής και μένει να αποδειχθεί αν δύναται ο επιστημονικός συνεργάτης της Αστυνομίας να διαπιστώσει τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης. Αν δηλαδή κατέληξε από φυσικά αίτια ή αν υπάρχει ενδεχόμενο να έχει τελεστεί εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: newsbomb.gr