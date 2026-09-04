Κυψέλη: Προθεσμία για την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι – Αρνείται το ζευγάρι ότι σκότωσε το βρέφος

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για την υπόθεση της Κυψέλης, με το ζευγάρι να αρνείται ότι σκότωσε το βρέφος.

Το ζευγάρι, το οποίο έμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη όπου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης η σορός του μωρού που φέρει πολλαπλές μαχαιριές, αμφισβητεί το ιατροδικαστικό πόρισμα που αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια.

Μαζί τους την Τρίτη θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους όσον αφορά τις νέες βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους για την υπόθεση της Κυψέλης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Ο 43χρονος Έλληνας και η 37χρονη Γερμανίδα σύντροφος του, είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία και άλλες πράξεις σχετικά με κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις.

Ο 26χρονος, προερχόμενος από το Αφγανιστάν, βαρύνεται με το κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πριν και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη το θύμα και άλλες δύο κατηγορίες σχετικά με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

Το ζευγάρι των κατηγορουμένων φέρεται να αμφισβητεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, επιμένει ότι ο θάνατος του λίγων μηνών αγοριού ήταν αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ισχυρισμός του 43χρονου είναι ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι είναι μεταθανάτια και προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα του μωρού.

Στο πλαίσιο της υπεράσπισής τους αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να κρίνει αν τα χτυπήματα στο βρέφος έγιναν προ του θανάτου, όπως αποφαίνεται η ιατροδικαστική έκθεση, ή μετά.

Πηγή: naftemporiki.gr