Ο Δουβίκας… χτίζει Bet Builder για την Κόμο

Η Τζένοα υποδέχεται την Κόμο για την 3η αγωνιστική της Serie A, με τις δύο ομάδες να έχουν μπει στη σεζόν με διαφορετικό τρόπο.

Οι γηπεδούχοι αναζητούν ακόμη τους πρώτους βαθμούς και κυρίως μεγαλύτερη επιθετική παραγωγή, ενώ η Κόμο προέρχεται από ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε τις υψηλές φιλοδοξίες της, επικρατώντας με 2-1 της Νάπολι μέσα στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

Η Τζένοα είχε απαιτητικό πρόγραμμα στο ξεκίνημα, αντιμετωπίζοντας Νάπολι και Λάτσιο. Ηττήθηκε με 2-0 εντός έδρας από τους «παρτενοπέι» και ακολούθησε το 1-0 στη Ρώμη. Το μεγαλύτερο ζήτημα μέχρι στιγμής εντοπίζεται στη δημιουργία, καθώς σε 180 λεπτά πρωταθλήματος έχει καταγράψει μόλις τρία σουτ εντός εστίας. Απέναντι στην Κόμο επιστρέφει στο γήπεδό της αναζητώντας την πρώτη αντίδραση της σεζόν.



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 6.40: Νίκη Κόμο + Under 2.5 γκολ + Over 2.5 σουτ ο Δουβίκας

Η Κόμο, αντίθετα, έχει ήδη αφήσει το πρώτο δυνατό αποτύπωμά της. Μετά το 1-1 στην έδρα της Ουντινέζε, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας πέρασε από τη Νάπολι με 2-1. Ο Μπατούρινα άνοιξε το σκορ στο 17’, οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 30’, όμως μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα ο Τάσος Δουβίκας έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Κόμο, η οποία το διατήρησε μέχρι το τέλος.

Η ομάδα του Φάμπρεγκας ενισχύθηκε σημαντικά και στο φινάλε των μεταγραφών, αποκτώντας τον Μόιζε Κεν από τη Φιορεντίνα. Παράλληλα, έχει ήδη βρει δίχτυα και στα δύο παιχνίδια της στη Serie A, τα οποία ολοκληρώθηκαν με G/G και εύρος 2-3 γκολ.

Η πρόσφατη παράδοση, πάντως, έχει διαφορετική εικόνα, αφού τα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με Under 2.5, όπως και τα πέντε από τα έξι πιο πρόσφατα. Η Κόμο παραμένει αήττητη στις έξι τελευταίες συναντήσεις των δύο ομάδων, ενώ πέρσι πήρε τέσσερις βαθμούς, με 1-1 εντός έδρας και νίκη 2-0 στη Γένοβα.

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