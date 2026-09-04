Τα νέα Ford Ranger και Ranger Super Duty έτοιμα για νέες αποστολές (pics)

Τα ευέλικτα και ικανά Ranger και Ranger Super Duty της Ford προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων στρατιωτικών εφαρμογών με έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την κορυφαία υποστήριξη του οικοσυστήματος της εταιρείας.

Το σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων αλλάζει δραματικά και μαζί του οι απαιτήσεις για τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις. Με τον στρατό να αναζητά τις πιο σύγχρονες αλλά και ευέλικτες πλατφόρμες που είναι σε θέση να αντικαταστήσουν παλαιότερους στόλους οχημάτων, η Ford ανταποκρίνεται στο κάλεσμα των κυβερνήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Β. Αμερική προτείνοντας μια διαφορετική προσέγγιση μέσω της αξιοποίησης μιας κορυφαίας και ήδη δοκιμασμένης εμπορικής πλατφόρμας, ικανής να προσαρμοστεί τόσο στις απαιτήσεις όσο και στις προδιαγραφές διαφόρων στρατιωτικών εφαρμογών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ford ενώνει τις δυνάμεις της στο Ην. Βασίλειο με την General Dynamics Land Systems UK και την Ricardo, με στόχο τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Light Mobility Vehicle (LMV) του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Η πρόταση της Ford βασίζεται στα Ranger και Ranger Super Duty και δεν αφορά απλώς την προμήθεια ενός και μόνο οχήματος, αλλά μια ολοκληρωμένη λύση υποστήριξης σε όλο τον κύκλο ζωής της.

Η λογική πίσω από την πρόταση είναι η αξιοποίηση της βιομηχανικής κλίμακας ενός μοντέλου που ήδη παράγεται και διατίθεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αντίθεση με τα ειδικά σχεδιασμένα στρατιωτικά προγράμματα που συνήθως χαρακτηρίζονται από τον μικρό όγκο παραγωγής, η προσέγγιση αυτή μπορεί να περιορίσει τους χρόνους παράδοσης και να προσφέρει πρόσβαση σε ένα «ετοιμοπόλεμο» δίκτυο ανταλλακτικών και υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ταχύτερη προσαρμογή των οχημάτων στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

Με ισχυρό αποτύπωμα στη Μ. Βρετανία

Η Ford διαθέτει πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και παρουσίας στη Μ. Βρετανία απασχολώντας σήμερα στη χώρα περισσότερους από 6.000 εργαζομένους. Στο εργοστάσιο του Dagenham κατασκευάζεται ο 3λιτρος V6 ντίζελ κινητήρας του Ranger Super Duty, ενώ στην ίδια μονάδα έχουν εγκατασταθεί δύο ακόμη γραμμές παραγωγής πετρελαιοκινητήρων. Το Dunton αποτελεί με τη σειρά του το παγκόσμιο τεχνολογικό κέντρο της Ford στα επαγγελματικά οχήματα, την τεχνική εξέλιξη και τον σχεδιασμό μετατροπών, ενώ στο Daventry βρίσκεται ο κεντρικός κόμβος logistics και διανομής ανταλλακτικών της εταιρείας. Παράλληλα, στη γνωστή επίσης μονάδα του Halewood φιλοξενείται η παραγωγή προηγμένων ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και e-drive. Οι συγκεκριμένες υποδομές αποτελούν βασικό στοιχείο της νέας πρότασης της Ford για το πρόγραμμα LMV του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Οι υποδομές αυτές, συνδυαζόμενες με το πανεθνικό δίκτυο αντιπροσώπων και κινητής τεχνικής υποστήριξης της Ford στη χώρα, είναι σε θέση να παρέχουν στο Υπουργείο Άμυνας του Ην. Βασιλείου άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες aftersales, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. Σημαντική επίσης είναι και η φιλοσοφία «Right to Repair», η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στη στρατηγική υποστήριξης των οχημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση της Ford με την παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού έχει ιστορικό βάθος. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι εγκαταστάσεις της στο Dagenham και στη Β. Αμερική παρήγαγαν εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα και κινητήρες που προορίζονταν για τις Συμμαχικές Δυνάμεις. Ακόμη και κατά την πανδημία COVID-19, η Ford αναδιαμόρφωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πολλές γραμμές παραγωγής, κατασκευάζοντας περισσότερες από 22.000.000 προστατευτικές προσωπίδες, 50.000 αναπνευστήρες και 32.000 συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης.

Μια πλατφόρμα με αποδεδειγμένες δυνατότητες στα πιο ακραία περιβάλλοντα

Το Ranger αποτελεί το πιο παγκόσμιο μοντέλο της Ford. Κατασκευάζεται σε πέντε εργοστάσια σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, διατίθεται σε περισσότερες από 180 αγορές ανά τον κόσμο και είναι το δημοφιλέστερο pick-up μοντέλο στην Ευρώπη για 11 συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία πωλήσεων της S&P Global Mobility.

Η συγκεκριμένη κλίμακα παραγωγής είναι σε θέση να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και σε στρατιωτικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, η εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει την παραγωγική δυναμικότητα διαφορετικών εργοστασίων σε παγκοσμίως ώστε να ανταποκριθεί άμεσα στις αυξημένες ανάγκες, περιορίζοντας τυχόν προβλήματα στην παραγωγή αλλά και τους μεγάλους χρόνους αναμονής που χαρακτηρίζουν σήμερα εξατομικευμένα προγράμματα κατασκευαστών μικρότερης κλίμακας.

Παράλληλα, το Ford Ranger έχει αποσπάσει την ανώτατη αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP, διαθέτοντας στον εξοπλισμό του μια σειρά από συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των επιβατών όχι μόνο κατά τις συνήθεις μετακινήσεις και την εκπαίδευση τους, αλλά και κατά τη διάρκεια της χρήσης των οχημάτων σε επιχειρήσεις. Επίσης, η χρήση κοινών στοιχείων στην αρχιτεκτονική που μοιράζεται το Ranger με πολλά άλλα μοντέλα της παγκόσμιας οικογένειας επαγγελματικών οχημάτων της εταιρείας μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των οδηγών και στην απλοποίηση της διαδικασίας συντήρησης και επισκευών των οχημάτων, αλλά και να περιορίσει σημαντικά την πολυπλοκότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλη τη διάρκεια ζωής ενός στόλου.

Ranger Super Duty: Κατασκευασμένο για τα δύσκολα

Στην κορυφή της πρότασης της Ford βρίσκεται το Ranger Super Duty, το οποίο δεν αποτελεί μια απλή εξοπλιστική έκδοση του δημοφιλούς Ranger, αλλά μια ξεχωριστή προσέγγιση πέρα από τα συνηθισμένα όρια ενός pick-up οχήματος. Ως εκ τούτου, προσφέρει ωφέλιμο φορτίο έως 1.982 kg, ικανότητα ρυμούλκησης έως 4.500 kg και μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό βάρος έως 8.000 kg. Την κίνησή του έχει αναλάβει ένας V6 κινητήρας ντίζελ με τούρμπο και χωρητικότητα 3,0 λίτρα, ο οποίος κατασκευάζεται στη Μ. Βρετανία, αποδίδοντας ισχύ 209 PS και ροπή 600 Nm.

Για την κίνηση σε εκτός δρόμου διαδρομές, το Ranger Super Duty είναι εξοπλισμένο με μπλοκέ διαφορικά εμπρός και πίσω, ενισχυμένο κιβώτιο μεταφοράς και αναβαθμισμένη ανάρτηση. Η απόσταση του αμαξώματος από το έδαφος φτάνει σχεδόν τα 300 mm, ενώ το κάτω μέρος του αμαξώματος είναι εφοδιασμένο με ειδικά σχεδιασμένα μεταλλικά προστατευτικά. Παράλληλα με τα παραπάνω, το Ranger Super Duty διαθέτει δυνατότητα διέλευσης από νερό που φτάνει τα 850 mm.

Οι ομάδες εξέλιξης της Ford πραγματοποίησαν με το Ranger Super Duty σχεδόν 5.000.000 km δοκιμών σε ακραίες συνθήκες και σε πέντε ηπείρους, σε θερμοκρασίες από -40°C στην Αρκτική έως +50°C στην αυστραλιανή ενδοχώρα. Οι δοκιμές περιλάμβαναν την προσομοίωση χρήσης του οχήματος διάρκειας 10 ετών σε ειδικούς θαλάμους και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του στην πίστα Silver Creek της Ford στην Αυστραλία - μία από τις πιο απαιτητικές εγκαταστάσεις δοκιμών αντοχής της εταιρείας. Σε άλλες δοκιμές, τα οχήματα οδηγήθηκαν επανειλημμένα μέσα από βαθιά κοιλώματα γεμάτα λάσπη, που κάλυπτε τα οχήματα φτάνοντας σε βάρος μέχρι και τα 600 kg. Στόχο των ομάδων εξέλιξης ήταν να αξιολογηθεί η ικανότητα ψύξης, η γεωμετρία της ανάρτησης και η αντοχή του Ranger Super Duty στη διάβρωση υπό ακραίες συνθήκες.

Σχεδιασμένο εξαρχής για μετατροπές

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που κάνει το Ranger Super Duty να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα προσαρμογής του σε διαφορετικές στρατιωτικές αποστολές, με την Ford να έχει σχεδιάσει το αυτοκίνητο εξαρχής με γνώμονα τις μετατροπές. Στην καμπίνα του οχήματος, η κεντρική οθόνη αφής μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να προβάλλει και να ελέγχει λογισμικό τρίτων για τακτικές και επιχειρησιακές εφαρμογές. Έτσι, περιορίζεται η ανάγκη για εκτεταμένες επεμβάσεις στο ταμπλό, πρόσθετες καλωδιώσεις και ξεχωριστά συστήματα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τόσο το κόστος και το βάρος, όσο και πιθανά σημεία αστοχίας.

Εξωτερικά, οι προεγκαταστάσεις των βοηθητικών διακόπτων, όπως και τα σημεία τοποθέτησης καμερών και αισθητήρων, διευκολύνουν την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού επικοινωνιών και πολλών άλλων εξειδικευμένων εφαρμογών που απαιτούν οι επιχειρησιακές ανάγκες.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται το οικοσύστημα Ford Pro, προσφέροντας εργαλεία διαχείρισης διαθεσιμότητας στόλου, τηλεματική, πρόβλεψη του κόστους χρήσης σε όλο τον κύκλο ζωής και μια παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα που μπορεί να υποστηρίξει την παράδοση ανταλλακτικών ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου.