Κολοσσός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τα ευρωπαϊκά ματς

Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Κολοσσός H Hotels Collection επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και καλεί τον φίλαθλο κόσμο της Ρόδου να σταθεί στο πλευρό της ομάδας σε αυτή τη νέα, σημαντική πρόκληση.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας Stoiximan GBL 2026-2027 έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν και το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας, διατηρώντας τη θέση τους και για τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας.

Έως και τις 22 Σεπτεμβρίου η αγορά

Όλοι όσοι έχουν ανανεώσει ή αποκτήσει εισιτήριο διαρκείας Stoiximan GBL 2026-2027 μπορούν να προχωρήσουν στην αγορά του ευρωπαϊκού εισιτηρίου διαρκείας έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται online, μέσω του More.com, με την επιλογή του κουμπιού «Ανανέωση», τηλεφωνικά στο 2241022261 και μέσω email στο [email protected].

Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026, όλες οι θέσεις που δεν θα έχουν εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας θα αποδεσμευτούν και θα διατίθενται προς πώληση ως μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε ευρωπαϊκό αγώνα.

Το ευρωπαϊκό εισιτήριο διαρκείας κοστίζει 50€ και αφορά αποκλειστικά τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας Stoiximan GBL 2026-2027.

Η Ευρώπη επιστρέφει στη Ρόδο και ο Κολοσσός H Hotels Collection θέλει τον κόσμο του παρόντα σε κάθε βήμα αυτής της νέας προσπάθειας.

Κρατήστε τη θέση σας. Ζήστε την Ευρώπη από κοντά.

Online μέσω more.com, επιλέγοντας «Ανανέωση»

Τηλεφωνικά: 2241022261».

Email: [email protected]