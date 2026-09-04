Απάντησε στον Κι ο Φουρνιέ: «Έχεις δίκιο, αλλά στην Ευρώπη οι μισθοί είναι ιδιωτικοί» (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ απάντησε στον Μπράξτον Κι για το θέμα των μισθών, τονίζοντας πως στην Ευρώπη θεωρείται παραδοσιακά ταμπού.

Ο Μπράξτον Κι σε μία ανάρτησή του στάθηκε στο θέμα των μισθών των παικτών και τόνισε πως θα πρέπει να είναι δημόσιοι.

Ο Εβάν Φουρνιέ συμφώνησε με τα επιχειρήματά του, αλλά του υπογράμμισε πως παραδοσιακά στην Ευρώπη είναι ένα θέμα πιο ιδιωτικό, και χαρακτηριστικά τόνισε πως στην Γαλλία είναι ταμπού να μιλάς για χρήματα.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι πολιτιστικό. Οι Αμερικανοί τείνουν να είναι πολύ πιο ανοιχτοί σχετικά με τους μισθούς και τα χρήματα γενικά, ενώ στην Ευρώπη παραδοσιακά θεωρείται κάτι πολύ πιο ιδιωτικό. Η σχέση με τα χρήματα και η συζήτηση γι’ αυτά δημόσια είναι απλώς διαφορετική.

Για παράδειγμα, η συζήτηση για τα χρήματα στη Γαλλία είναι αρκετά ταμπού.

Παρόλα αυτά, έχεις δίκιο σχετικά με την αγορά. Περισσότερη διαφάνεια θα έδινε στους παίκτες μια πολύ πιο σαφή εικόνα της πραγματικής τους αξίας. Είναι δύσκολο να γνωρίζεις την πραγματική σου αξία όταν δεν ξέρεις πραγματικά τι πληρώνει η αγορά».