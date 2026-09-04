Η Αναντολού Εφές συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και αναμετρήθηκε σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Εσενλέρ Εροκσπόρ.
Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο γνώρισε την ήττα με 77-75, με τον Μπρούνο Φερνάντο να είναι ο καλύτερος της παίκτης με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Ο Ντάριο Σάριτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Ντάρον Ράσελ προσέθεσε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Διψήφιος ήταν ακόμα ο Ματιέ Στράζελ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Ο Σάντι Γιούστα είχε 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Κόλιν Μάλκολμ 6 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Ερκάν Γιλμάζ τελείωσε με 4 πόντους και 2 ριμπάουντ.
Τέλος, ο Ντάριους Καρατάσου είχε 3 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ ο Κάι Τζόουνς είχε 4 ριμπάουντ και ο Μπουράκ Τσαν Γιλντιζλί 1 ριμπάουντ.
📊 Maç Sonu:— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 4, 2026
Bruno Fernando 14 sayı, 10 ribaund, 1 asist
Dario Šarić 11 sayı, 5 ribaund, 1 asist
Daron Russell 11 sayı, 3 ribaund, 6 asist
Matthew Strazel 10 sayı, 5 ribaund, 4 asist
Santiago Yusta 8 sayı, 5 ribaund, 2 asist
Collin Malcolm 6 sayı, 4 asist
Erkan Yılmaz 4 sayı, 2…