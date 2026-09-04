Η Αναντολού Εφές γνώρισε την ήττα με 77-75 στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Εσενλέρ Εροκσπόρ.

Η Αναντολού Εφές συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και αναμετρήθηκε σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Εσενλέρ Εροκσπόρ.

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο γνώρισε την ήττα με 77-75, με τον Μπρούνο Φερνάντο να είναι ο καλύτερος της παίκτης με 14 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Ντάριο Σάριτς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ο Ντάρον Ράσελ προσέθεσε 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Διψήφιος ήταν ακόμα ο Ματιέ Στράζελ με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Σάντι Γιούστα είχε 8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο Κόλιν Μάλκολμ 6 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Ερκάν Γιλμάζ τελείωσε με 4 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Τέλος, ο Ντάριους Καρατάσου είχε 3 πόντους και 1 ριμπάουντ, ενώ ο Κάι Τζόουνς είχε 4 ριμπάουντ και ο Μπουράκ Τσαν Γιλντιζλί 1 ριμπάουντ.