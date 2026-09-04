Η νέα καριέρα του Μονφίς (vid)

Ο Γκαέλ Μονφίς έπαιξε στον τελευταίο του αγώνα σε Grand Slam και αποχαιρέτησε με τιμές τη Νέα Υόρκη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο χαρισματικός Γάλλος ηττήθηκε στα τρία σετ από τον Λέρνερ Τιέν και οδεύει σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της καριέρας του.

Είναι, πάντως, έτοιμος για μια νέα αρχή, αφού αποκάλυψε τι έχει σκοπό να κάνει όταν κρεμάσει τη ρακέτα του:

«Έχω μπροστά μου ένα καινούργιο κεφάλαιο που ξεκινά την επόμενη χρονιά», είπε ο Γκαέλ στη συνέντευξη τύπου μετά το «αντίο» του στο US Open.. «Θα εργαστώ στον χώρο των οικονομικών. Ξέρεις, έχω ήδη υπογράψει για να εργαστώ στον τομέα του wealth management σε μια ελβετική εταιρεία. Οπότε, το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου θα είναι δουλειά σε γραφείο και στον χώρο των οικονομικών».

Δεν γίνεται, πάντως, να μείνει και πολύ μακριά από το τένις, αφού η Ελίνα Σβιτολίνα παραμένει στις επάλξεις. «Φυσικά, θα συνεχίσω να παρακολουθώ το τένις, γιατί αγαπώ αυτό το άθλημα. Η σύζυγός μου παίζει. Δεν νομίζω ότι την επόμενη χρονιά θα ασχοληθώ και τόσο πολύ με το τένις. Αλλά, ξέρεις, σίγουρα θα είμαι κοντά και θα στηρίζω την Ελίνα όσο μπορώ. Απλώς, θα είμαι περισσότερο ένας άνθρωπος του χώρου των οικονομικών».