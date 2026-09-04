Επίσημη η ανανέωση του Κοκκινάκη με τον ΠΑΟΚ

Ο Μενέλαος Κοκκινάκης θα συνεχίσει να φοράει τα ασπρόμαυρα και την σεζόν 2026/27

Το ασπρόμαυρο τμήμα βόλεϊ ανακοίνωσε την ανανέωση του Μενέλαου Κοκκινάκη για την ερχόμενη σεζόν.

Πιο αναλυτικά:

"Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με τον αθλητή, Μενέλαο Κοκκινάκη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο κορυφαίος Έλληνας λίμπερο, συνεχίζει για έβδομη χρονιά στα ασπρόμαυρα, όντας ο αρχηγός της νέας εποχής της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ.

Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Μενέλαος Κοκκινάκης, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που για ακόμα μία χρονιά, έβδομη συνεχόμενη για την ακρίβεια, θα βρίσκομαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Από κει και πέρα, γνωρίζω το περιβάλλον, γνωρίζω την ομάδα αρκετά καλά, όλα μου είναι οικεία πλέον. Μόνος στόχος είναι η καλή δουλειά, αρχής γενομένης από την περίοδο της προετοιμασίας, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας για φέτος».