Τρινκιέρι: «Να εντάξουμε έξυπνα τους Καλάθη, Όσμαν και Μπαζίνα»

Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Ιταλία για σειρά φιλικών αγώνων και ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στην εξέλιξη της προετοιμασίας και τις προσθήκες των διεθνών παικτών.

O Δικέφαλος θα συμμετέχει αρχικά στο τουρνουά του Ούντινε και στη συνέχεια θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για όσα εξελίσσονται στην ομάδα και την παραμονή της ομάδας στην Ιταλία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά πάμε να παίξουμε στο τουρνουά της Ούντινε. Είναι μια κρίσιμη στιγμή της προετοιμασίας μας γιατί μόλις επέστρεψαν από τις Εθνικές ομάδες οι διεθνείς και μόλις τώρα βρεθήκαμε στο γήπεδο, με σχεδόν όλο το ρόστερ. Πάμε στο Ούντινε για να παίξουμε με τρεις εξαιρετικές ομάδες.

Χαίρομαι πολύ που θα συναντήσω τον προπονητή της Ούντινε, Αντριάνο Βερτεμάτι, που θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά. Περιμένουμε να κάνουμε κάποια βήματα μπροστά, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν μαζεύεις την ομάδα, το τρένο που είχε πάρει φόρα, επιβραδύνει.

Οπότε πρέπει να εντάξουμε έξυπνα τους Όσμαν, Καλάθη, Μπαζίνα που δεν έχουν πατήσει ακόμα στο γήπεδο μαζί μας. Κι εγώ προσωπικά, λατρεύω αυτήν την περιοχή, οπότε θα νιώθω σα στο σπίτι μου. Τα λέμε σύντομα!».