Διπλή αλλαγή στο πρόγραμμα της Βαλένθια στην Euroleague.

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την 16η αγωνιστική της Euroleague μετατέθηκε για τις 11 Δεκεμβρίου από τις 10 του μήνα.

Την ίδια στιγμή και το ματς της Βαλένθια απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου για την 25η στροφή της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 20:30 -αντί για τις 20:00- στις 28 Ιανουαρίου.