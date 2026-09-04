Τα τρία «στοιχήματα» της κυβέρνησης στη φετινή ΔΕΘ - Έρχονται μέτρα σε δόσεις

Με ένα πακέτο μονίμων μέτρων στήριξης και με ένα αφήγημα σταθερότητας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει αύριο (5/9) στη ΔΕΘ έναν οδικό χάρτη μέχρι το 2030. Ουσιαστικά θα δώσει ένα σαφές στίγμα της στρατηγικής με την οποία θα φτάσει η κυβέρνηση στις κάλπες.

Να σημειωθεί εδώ πως η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία πριν από τις επόμενες εκλογές. Επομένως, οι «γαλάζιοι» θέλουν να πατήσουν γκάζι σε αυτό τον μαραθώνιο μέχρι την επόμενη αναμέτρηση.

Ειδικότερα, τρία είναι τα βασικά «στοιχήματα» της κυβέρνησης στη φετινή ΔΕΘ:

1. Να παρουσιάσει ένα πακέτο μόνιμων μέτρων στήριξης, σε μία περίοδο που η ακρίβεια αποτελεί τον βασικό πονοκέφαλο των νοικοκυριών. Το «καλάθι» της Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει αυξήσεις μισθών και συντάξεων και μειώσεις φόρων, με έμφαση να δίνεται στη μεσαία τάξη. Στόχος είναι ο κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του στο πακέτο των μέτρων είναι το μήνυμα που εκπέμπεται από το κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στα μέτρα που κλειδώνουν είναι οι παρεμβάσεις στα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, η αύξηση του κατωτάτου μισθού, η περαιτέρω ενίσχυση των συνταξιούχων (πιθανότατα με αύξηση του επιδόματος που δίνεται κάθε Νοέμβριο) και η στήριξη των οικογενειών με παιδιά (κυρίως των τρίτεκνων). Στο τραπέζι είναι και μέτρα έκπληξη που θα κοιτάνε προς τους αγρότες και ενδεχομένως να υπάρξουν και κάποιες πρόσθετες κινήσεις για τους δημοσίους υπάλληλους.

2. Να πείσει πως τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δεν έχει …υποκύψει σε μια παροχολογία. Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων, τονίζοντας πως δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Από το «γαλάζιο» στρατόπεδο λένε πως από την μία πλευρά είναι οι ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και από την άλλη οι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες πολιτικές της κυβέρνησης.

3. Να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα, σε μία προσπάθεια να πείσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους να εμπιστευτούν ξανά το κυβερνών κόμμα. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει μόνο για τα μέτρα που θα τρέξουν τους επόμενους μήνες αλλά θα αναφερθεί ευρύτερα σε έναν οδικό χάρτη μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εστιάσει στο διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, επαναφέροντας ένα δίλημμα που είχε τεθεί και στις κάλπες του 2023 το «σταθερότητα ή περιπέτειες». Το μήνυμα που θα εκπέμψει είναι πως σε μια εποχή πολλαπλών γεωπολιτικών προκλήσεων είναι κρίσιμο ποιος θα κρατά σταθερό το τιμόνι της χώρας.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων

Το πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα υλοποιείται σταδιακά. Για παράδειγμα, τα πρώτα μέτρα θα τρέξουν τον Νοέμβριο (όπως το επίδομα στους συνταξιούχους που όλα δείχνουν πως θα είναι αυξημένο). Το δεύτερο - και μεγαλύτερο - πακέτο θα υλοποιηθεί τον Ιανουάριο και θα περιλαμβάνει τις μειώσεις φόρων και τις αυξήσεις συντάξεων. Το τρίτο πακέτο θα τεθεί σε εφαρμογή την άνοιξη, καθώς από την 1η Απριλίου μπαίνει σε εφαρμογή η αύξηση σε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα και στους μισθούς στο δημόσιο.

Παράλληλα, βέβαια, ο πρωθυπουργός θα περιγράψει - όπως ήδη αναφέρθηκε - ένα ευρύτερο σχέδιο μέχρι το 2030. Από την κυβέρνηση, θα εστιάσουν σε ένα θετικό αφήγημα στην οικονομία, σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν ξανά απογοητευμένους ψηφοφόρους που έχουν μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

Πηγή: ethnos.gr