Γιατί ο έλεγχος μετράει περισσότερο από την τιμή σε ένα μεταχειρισμένο

Στην πραγματικότητα, η τιμή αγοράς είναι μόνο η αρχή της εξίσωσης.

Μια χαμηλή τιμή σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το αμάξι είναι προβληματικό, αλλά χωρίς τα σωστά στοιχεία στα χέρια σου, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου κοστίσει στην πορεία. Στο μεταχειρισμένο, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιο είναι το φθηνότερο, αλλά ποιο γνωρίζεις καλύτερα.

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ελκυστική τιμή;

Μια αδικαιολόγητα χαμηλή τιμή πολλές φορές συνοδεύεται από μελλοντικά έξοδα που ο πωλητής απλώς μεταθέτει σε εσέννα. Χωρίς να μπαίνουμε σε σενάρια κινδυνολογίας, πίσω από μια «ευκαιρία» μπορεί να κρύβεται μια παραμελημένη συντήρηση που θα φανεί στη συνέχεια, ή αναλώσιμα που θέλουν άμεση αλλαγή, όπως τα λάστιχα, τα φρένα και ο δίσκος.

Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρχουν κρυμμένες επιδιορθώσεις στο αμάξωμα από παλιότερα μικροτρακαρίσματα, γυρισμένα χιλόμετρα ή ακόμα και παντελής απουσία στοιχείων για την προηγούμενη χρήση του οχήματος, όταν π.χ. είναι αυτοκίνητο εισαγωγής.

Ένας προσεκτικός έλεγχος μεταχειρισμένου αυτοκινήτου δεν γίνεται για να απορρίψεις ένα αμάξι, αλλά για να ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις και τι θα χρειαστεί να καλύψεις αύριο-μεθαύριο.

Το ιστορικό service είναι η «βιογραφία» του οχήματος

Το βιβλίο συντήρησης δεν είναι μια απλή συλλογή από σφραγίδες, αλλά ο καθρέφτης της φροντίδας που δέχτηκε το αυτοκίνητο. Αυτό που ψάχνεις είναι η συνέπεια, δηλαδή να βλέπεις τις ημερομηνίες, τα χιλιόμετρα σε κάθε επίσκεψη στο συνεργείο και τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Παράλληλα, τα χιλιόμετρα έχουν αξία μόνο όταν επιβεβαιώνονται. Ένα αμάξι με 120.000 τεκμηριωμένα χιλιόμετρα και πλήρες ιστορικό service αυτοκινήτου είναι πολύ πιο ασφαλής επιλογή από ένα άλλο που γράφει 70.000 χλμ. στο ταμπλό, αλλά το παρελθόν του είναι εντελώς θολό.

Ο τεχνικός έλεγχος και το Test Drive

Όταν μιλάμε για τεχνικό έλεγχο μεταχειρισμένου, δεν εννοούμε μια γρήγορη ματιά γύρω από το αμάξωμα. Ένας ουσιαστικός έλεγχος εξετάζει εξονυχιστικά τα μηχανικά μέρη, όπως τον κινητήρα, τυχόν διαρροές, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον συμπλέκτη, τα φρένα, την ανάρτηση κ.α. Παράλληλα, περιλαμβάνει διαγνωστικό έλεγχο στα ηλεκτρονικά για κρυμμένα σφάλματα στον εγκέφαλο, αλλά και λεπτομερή έλεγχο τρακαρίσματος στη φανοποιία, την κατάσταση της βαφής και το κάτω μέρος του οχήματος.

Φυσικά, ο τεχνικός έλεγχος συμπληρώνεται πάντα από το test drive μεταχειρισμένου. Εκεί τσεκάρεις στην πράξη την εκκίνηση με κρύο κινητήρα, την απόκριση στο τιμόνι, τυχόν θορύβους από την ανάρτηση, αλλά και τη σωστή λειτουργία του κλιματισμού. Παράλληλα, βεβαιώνεσαι ότι ο αριθμός πλαισίου ταυτίζεται απόλυτα με τα έγγραφα του ΚΤΕΟ και την άδεια κυκλοφορίας.

Από την τιμή αγοράς στο πραγματικό κόστος

Για να δεις ποιο αμάξι είναι πραγματικά συμφέρον, ο υπολογισμός είναι απλός. Το πραγματικό αρχικό κόστος προκύπτει αν προσθέσεις στην τιμή αγοράς την άμεση συντήρηση, την αλλαγή ελαστικών ή άλλων αναλωσίμων, καθώς και τα έξοδα για ασφάλεια και τέλη κυκλοφορίας.

Ένα αξιόπιστο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που πωλείται λίγο ακριβότερα, αλλά έχει ήδη γίνει ο έλεγχός του και δεν χρειάζεται συμμάζεμα, τελικά σου κοστίζει λιγότερο και σου γλιτώνει το άγχος της επόμενης μέρας.

Η πρόταση του instacar: Διαφάνεια πριν την αγορά

Σε μια αγορά όπου η αβεβαιότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, το instacar αλλάζει τους όρους. Στη live πλατφόρμα για αγορά μεταχειρισμένου, δεν χρειάζεται να μαντεύεις.

Όλα τα μεταχειρισμένα για αγορά περνούν από αυστηρό τεχνικό έλεγχο, συνοδεύονται από πιστοποιημένο ιστορικό συντήρησης και εγγύηση χιλιομέτρων. Έτσι, ξέρεις από την πρώτη στιγμή την πραγματική κατάσταση του οχήματος, βλέποντας την πλήρη εικόνα πίσω από την τιμή.

Στο τέλος της ημέρας, η σιγουριά στο μεταχειρισμένο δεν έρχεται από το πιο φθηνό καρτελάκι, αλλά από τα στοιχεία που το συνοδεύουν.

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