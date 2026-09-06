Ινδονησία: Έκρηξη ηφαιστείου – Έξι αεροδρόμια κλειστά

Έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία με αποτέλεσμα την αναστολή εκατοντάδων πτήσεων σε έξι αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβνομένου του διεθνούς αεροδρόμιου της Τζακάρτα.

Το ηφαίστειο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, αλλά δοκιμές έδειξαν «διασπορά ηφαιστειακής τέφρας στη ζώνη του διεθνούς αεροδρομίου Σουκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα» με αποτέλεσμα το κλείσιμο του αεροδρομίου, ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή (6/9).



Όπως έγινε γνωστό, έχουν επηρεαστεί 467 πτήσεις ενώ ζητήθηκε από τις αεροπορικές εταιρείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εκτρέψουν ορισμένες πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια. Παράλληλα, αρκετά σχολεία ακύρωσαν τις δραστηριότητές τους, ενώ ανεστάλη κατά περίπτωση και η τοπική αλιεία.

BREAKING: Indonesia suspends operations at 6 airports after volcano erupts: minister https://t.co/OmJBkE8jBi pic.twitter.com/eTeTXydwfS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 6, 2026

Πηγή: documento.gr