Αντώνης Τσαπατάκης: Παντρεύτηκε τη Διαμαντία Λόμι στα Χανιά -Οι φωτογραφίες από τον γάμο

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στη Μητρόπολη Χανίων, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που μοιράστηκαν μαζί τους αυτή τη σημαντική στιγμή.
Ο Αντώνης Τσαπατάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, δίνοντας μια μικρή γεύση από τον γάμο του.
Στα στιγμιότυπα, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι, ποζάροντας χαμογελαστοί μαζί με τους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα τους σε αυτή τη σημαντική ημέρα.
πηγή: newsbomb.gr