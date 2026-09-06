Την Τρίτη χωρίς θεατές η συνέχεια του αγώνα Ουτρέχτη-Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Την Τρίτη αποφασίστηκε να συνεχιστεί το Ουτρέχτη-Γκόου Αχέντ Ιγκλς, αλλά κεκλεισμένων των θυρών.

Ο αγώνας του ολλανδικού πρωταθλήματος μεταξύ της Ουτρέχτης καιτ ης Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ο οποίος διακόπηκε χθες οριστικά μετά από μία ώρα παιχνιδιού, μετά τη ρίψη φωτοβολίδων και αντικειμένων στο γήπεδο. θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη (8/9) στο Stadion Galgenwaard, χωρίς θεατές.

Αφού οι Γκόου Αχέντ Ιγκλς προηγήθηκαν με 3-0, φωτοβολίδες ρίχτηκαν από φανατικούς οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας. Ο αγώνας συνεχίστηκε και η Ουτρέχτη μείωσε σε 1-3.

Στη συνέχεια, οι οπαδοί της Ουτρέχτης πέταξαν δεκάδες αντικείμενα στο τέρμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί ξανά ο αγώνας. Μετά από αυτό, αποφασίστηκε η οριστική διακοπή του αγώνα.

Ήταν η πρώτη φορά φέτος που ένας αγώνας διακόπτεται οριστικά.