Stoiximan Super League: «Πράσινο» προβάδισμα και ρυθμιστής ο Λιβάι στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν

Στις 21:30 το βράδυ της Κυριακής (6/9) διεξάγεται στο ΟΑΚΑ το σημαντικότερο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πρώτο σπουδαίο ντέρμπι της σεζόν, σε ένα πολύ σημαντικό αγωνιστικό και ψυχολογικό τεστ για τους δύο αντιπάλους.

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Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος σε οκτώ επίσημα ματς τη φετινή σεζόν. Έδωσε έξι ευρωπαϊκά μέχρι την πρόκριση του στη League Phase του Conference League και επικράτησε 2-0 του Λεβαδειακού εκτός έδρας, για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος (είχε αναβληθεί το ματς της πρεμιέρας με την Κηφισιά). Ζορίστηκε κόντρα στη Νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας 1-0 με γκολ του Ταμπόρδα στο 59’... Ο Ουναΐ ήταν το κερασάκι στην τούρτα των μεταγραφών, με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν την απόκτηση του Μαροκινού αυξάνοντας την ποιότητα του ρόστερ μεσοεπιθετικά. Βασικός στόχος η κατάκτηση του τίτλου και μια μεγάλη πορεία στην Ευρώπη.

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Αφού έμεινε εκτός συνέχειας στην Ευρώπη και είδε τον Κωνσταντέλια να αποχωρεί για την Ντόρτμουντ, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Περιστέρι με σπουδαία ανατροπή επί του Ατρομήτου, για το 2/2 στο πρωτάθλημα. Έμεινε πίσω στο σκορ στο 19', αλλά δύο τέρματα του Πέλκα (43', 64') έδωσαν τη νίκη στον «δικέφαλο». Ακολούθησε το 0-0 με τον ΟΦΗ στην Τούμπα για το Κύπελλο Ελλάδας, με το αποτέλεσμα να αδικεί την ομάδα του Λίσι με βάση τη στατιστική (17 τελικές - πέντε on target, 9 κόρνερ, 1.25 xG). Κέρδος η παρουσία του στόπερ Μπαταούλα, αποβλήθηκε ο Τέιλορ και χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ έχει εσωστρέφεια και πίεση από το ξεκίνημα της σεζόν, του λείπει η αυτοπεποίθηση και η ομοιογένεια. Ο Παναθηναϊκός έχει ρυθμό και πολλές λύσεις πλέον στο βάθος του ρόστερ για να ανταποκριθεί σε συνεχόμενα ματς. Το συνδυαστικό στοίχημα 1Χ & Goal/Goal & Λ. Γκαρσία γκολ ή ασίστ σε απόδοση 4.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

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