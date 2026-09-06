Ο Λιόλιος, το Μαρούσι και η ασιατική σαπουνόπερα της ΕΟΚ...

Διάβασα τις καταγγελίες της ΕΟΚ για μια ομάδα που φέρεται να χρηματοδοτείται από εταιρεία της Ασίας. Το μυαλό μου, βεβαίως, πήγε στον Άρη και στον Ρίτσαρντ Σιάο. Αν και αμερικανοθρεμένος, οι ρίζες του είναι από την Ταϊβάν. Τι πιο φυσικό να πάει εκεί. Η ΕΟΚ όμως, μας πρόλαβε και μας έδωσε μια πεντάδα που δεν είναι, συμπεριλαμβανομένου και του Άρη...

Δεν είναι όμως, εκεί το θέμα μου. Αλλού είναι. Βγαίνει ο Βαγγέλης Λιόλιος και κάνει μια καταγγελία. Γενική και αόριστη. Δεν λέω ότι δεν γνωρίζουμε την ομάδα. Λέω ότι ως πρόεδρος της ΕΟΚ όταν κάνεις καταγγελία πρέπει να είναι επίσημη και τεκμηριωμένη. Κοινώς:

Ποια είναι η ομάδα;

Πότε και κυρίως πως προέκυψαν αυτά τα στοιχεία για τα γιεν από την Ασία;

Αστεία είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Δεν το λέω εγώ. Θυμάστε τον πασίγνωστό ποινικολόγο, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, ο οποίος εκπροσωπώντας την ΚΑΕ Αμαρουσίου έβγαλε στη φόρα χαρτιά και μηνύματα. Όχι γενικότητες και λόγια του αέρα. Γραπτά πράγματα που δείχνουν τον ισχυρό άνδρα της ΕΟΚ να κάνει κουμάντο στον Προμηθέα, λες και η ομοσπονδία είναι παράρτημα της Πάτρας. Μεταγραφές, αγωνιστικά πλάνα και το κυριότερο, διαιτητικά παρασκήνια.

Τι συνέβη τότε; Ο Γιάννης Βρούτσης δεν το άφησε να πέσει κάτω. Έστειλε το φάκελο στον Μαυρωτά, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον Αθλητικό Εισαγγελέα. Αυτή είναι μια σοβαρή διαδικασία. Είδατε να συνέβη κάτι τέτοιο στην περίπτωση των καταγγελιών της ΕΟΚ; Ασχολήθηκε κανείς, πλην κάποιων γουέμπσαιτς που απλά έκαναν αναπαραγωγή; Ουδείς... Ούτε καν τα μέλη του ΔΣ της ομοσπονδίας, που απλά κατέβασαν το κεφάλι και άκουγαν.

Οι Γκρίζοι Λύκοι το έπιασαν με τη μία και το χαρακτήρισαν "πυροτέχνημα" (Όλη η αλήθεια για το πυροτέχνημα Λιόλιου περί παράνομης χρηματοδότησης από την Ασία!!! (ποιος φέρνει τα γιεν;) Έχουν τα στοιχεία και το λένε αυτό; Όχι, βέβαια. Της πλάκας διαδικασία ήταν αυτή που ακολουθήθηκε. Σάμπως γνωρίζουν πράγματα και κάποιοι που μίλησαν για "σοβαρή καταγγελία";

Και να σας πω και το άλλο; Όταν ο πρόεδρος της ΕΟΚ ζητάει να διαλευκανθεί η υπόθεση πριν αρχίσει το πρωτάθλημα δείχνει ακριβώς αυτό που έγραψαν οι Γ.Λ. Ότι είναι δηλαδή φωτοβολίδα μιας ημέρας. Σε δύο εβδομάδες, μας λέει, να ανοίξουν λογαριασμοί, να βρεθούν οι διαδρομές του χρήματος στην Ασία και να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Ούτε σε ταινία επιστημονικής φαντασίας δεν γίνονται αυτά. Το timing της διαρροής προδίδει τον πανικό. Όταν σε κατηγορούν ότι ελέγχεις διαιτητές και ομάδες με αποδείξεις, δεν απαντάς ανακαλύπτοντας κατασκόπους στο Πεκίνο.

Και θέλετε να μάθετε και το άλλο, διότι κανείς δεν το γράφει; Ο Εισαγγελέας στον οποίο έστειλε ο Γ. Βρούτσης τις καταγγελίες του Μ. Δημητρακόπουλου, εξακολουθεί και συγκεντρώνει έγγραφα και αποδείξεις. Καλούνται πρόσωπα που θα εισφέρουν στην υπόθεση. Η εντολή του Γιάννη Βρούτση είναι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Εις βάθος...

Πηγή: grizoilikoi.blogspot.com