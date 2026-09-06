Χειρουργήθηκε ο Ελ Κααμπί

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε με επιτυχία το πρωί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί από τον Χρήστο Θέο.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Κυριακής ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο, «παγώνοντας» το Πανθεσσαλικό. Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο πως ο 33χρονος φορ τραυματίστηκε σοβαρά και οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως υπέστη κάταγμα κνήμης.

Σήμερα το πρωί, ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ του Ολυμπιακού Χρήστος Θέος χειρούργησε τον Ελ Κααμπί και όλα πήγαν καλά. Πλέον αρχίζει ο μακρύς δρόμος της αποθεραπείας που αναμένεται να διαρκέσει έξι με επτά μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.