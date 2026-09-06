Ώρα νέας υπέρβασης για Τσιτσιπά!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμα πρόκληση στη Νέα Υόρκη: θα μονομαχήσει με τον «γηπεδούχο» Μπεν Σέλτον (Νο.9) για μια θέση στα προημιτελικά του US Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Την πρώτη φορά που οι δυο τους συναντήθηκαν, στο 2023 στο Σινσινάτι, ο Στέφανος είχε επικρατήσει μετά από δύο πολύ κλειστά σετ.

Από τότε, όμως, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας... πήρε την κάτω βόλτα, ενώ ο αριστερόχειρας Αμερικανός άρχισε να γίνεται ολοένα και καλύτερος, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανάμεσα στους κορυφαίους του κόσμου.

Σε αυτό το τουρνουά, ωστόσο, ο Τσιτσιπάς είναι... άλλος άνθρωπος και δείχνει ικανός να κάνει μια ακόμα υπέρβαση, μετά τις τρεις ανατροπές απέναντι σε Φις, Χάρις και Λεχέτσκα. Με νέα ομάδα στο πλευρό του, φαίνεται πολύ πιο ήρεμος και παίζει ξανά το καλύτερό του τένις, φτάνοντας στην πρώτη του παρουσία στον τέταρτο γύρο του US Open.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/9, Eurosport 1) και όποιος περάσει στα προημιτελικά, θα τεθεί αντιμέτωπος με Κάρλος Αλκαράθ ή Τόμι Πολ.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φράνσις Τιάφοου, ενώ στις γυναίκες την παράσταση κλέβουν τα ματς Κόστγιουκ-Νόσκοβα και Πεγκούλα-Κιρστέα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (6/09):

Arthur Ashe Stadium

18:30 Αρίνα Σαμπαλένκα [1] – Τέιλορ Τάουνσεντ

21:00 Τόμι Πολ [20] – Κάρλος Αλκαράθ [2]

02:00 Μπεν Σέλτον [8] – Στέφανος Τσιτσιπάς

Άννα Καλίνσκαγια [21] – Έμα Ναβάρο [26]

Louis Armstrong Stadium

19:30 Μάρτα Κόστγιουκ [11] – Λίντα Νόσκοβα [6]

22:00 Ντανίλ Μεντβέντεφ [7] – Φράνσις Τιάφοου [11]

Τζέσικα Πεγκούλα [3] – Σοράνα Κιρστέα [16]

Grandstand

21:30 Άλεξ Μίkελσεν – Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι [27]