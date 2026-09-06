Πινέδα σε Αλμέιδα: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου»

Αλμέιδα και Πινέδα ετοιμάζονται να κατακτήσουν έναν ακόμα τίτλο με την Μοντερέι και αναφέρθηκαν στη μοναδική τους σχέση.

Στον τελικό του Λιγκς Καπ αγωνίζεται τα ξημερώματα η Μοντερέι αντιμετωπίζοντας την Τολούκα, με τους Ματίας Αλμέιδα και Ορμπελίν Πινέδα να παλεύουν για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Στη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό, έγινε αναφορά στη σχέση που έχουν οι δύο, μιας και συνεργάζονται σε τρίτη ομάδα.

Μαζί μετρούν πάνω από 200 παιχνίδια και ο Πινέδα απευθυνόμενος στον προπονητή του, σχολίασε: «Είμαι μαζί σου περισσότερα χρόνια από ότι με τη γυναίκα μου».

Και δεν έχει άδικο, καθώς πέρασαν μαζί τρία χρόνια στην Τσίβας, τρία χρόνια στην ΑΕΚ και τώρα ξανασυνεργάζονται στη Μοντερέι. Και μαζί έχουν κατακτήσει πολλούσ

Ο Αλμέιδα από την πλευρά του έπλεξε το εγκώμιο του Μεξικανού μέσου, ωστόσο σημείωσε πως δεν ξέρει αν θα του δώσει φανέλα βασικού στον τελικό.

«Είναι αυθεντικός, ευγενικός, ταπεινός και ένας σπουδαίος παίκτης. Όποιος τον είδε να προπονείται στα 13 του σίγουρα θα δει ακόμα το ίδιο ταλέντο, δεδομένου του πόσους τίτλους έχει κερδίσει. Ο Τύπος δεν τον έχει εκτιμήσει όσο εγώ, δεδομένου ότι έχει επιλεγεί τρεις φορές ως ο καλύτερος παίκτης σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Τον παίρνω μαζί μου όπου μπορώ γιατί είναι ο καλύτερος... Αλλά δεν ξέρω αν θα παίξει αύριο», είπε χαρακτηριστικά ο «πέλαδο».

