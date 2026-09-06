Τα φώτα στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κλέβει την παράσταση απόψε στη Stoiximan Super League.

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν διεξάγεται απόψε στο ΟΑΚΑ. Μετά από έναν πετυχημένο Αύγουστο, στον οποίο εξασφάλισε την παρουσία στη League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή του με την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Το «τριφύλλι» θέλει να ενισχύσει κι άλλο αυτήν τη θετική αύρα υποδεχόμενος στο ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ που ψάχνει τον βηματισμό του.

Ο ΟΦΗ πήρε βαθμό στην Τούμπα δείχνοντας πως έχει αφήσει πίσω την ήττα στου Χαριλάου (2-1), αλλά και η Κηφισιά, την οποία φιλοξενεί, είναι σε καλό... φεγγάρι. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έδειξε... τα δόντια της παίρνοντας βαθμό από την πρωταθλήτρια στο φινάλε, με το 2-2 με τη Μαρκό για το Κύπελλο να περνάει σε δεύτερη μοίρα.

Εκ διαμέτρου αντίθετη εκκίνηση έχουν πραγματοποιήσει Λεβαδειακός και Παναιτωλικός που κοντράρονται στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί είναι... φαντάσματα του περυσινού εκπληκτικού εαυτού τους ενώ ο «Τίτορμος» εκμεταλλεύτηκε στο απόλυτο την έδρα του και πήρε ψυχολογία. Ατρόμητος και Καλαμάτα πήραν... θάρρος από τις εμφανίσεις τους για το Κύπελλο και τώρα αναζητούν το πρώτο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα. Οι Περιστεριώτες πέρασαν νικηφόρα από τις Σέρρες (1-0) και οι Μεσσήνιοι στάθηκαν όρθιοι στο Πανθεσσαλικό (2-2).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:



Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0



Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – Καλαμάτα Novasports 2HD

19:30 Παγκρήτιο Στάδιο, ΟΦΗ – Κηφισιά COSMOTE SPORT 8 HD

20:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports Prime

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ΣΚΑΪ

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

18:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης - ΠΟΤ Ηρακλής Novasports Prime

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 3 7

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7

3. ΠΑΟΚ 2 6

4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 6

5. ΑΡΗΣ 3 6

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 3

7. ΟΦΗ 2 3

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3 2

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 1

10. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 0

12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2 0

13. ASTERAS AKTOR 2 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 0

