14 χρόνια μετά: Ξανά στα «πράσινα» και στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ζοτς (pics)

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι ενόψει της σεζόν 2026-27 και ο Ζοτς φόρεσε ξανά τα «πράσινα» μετά από 14 χρόνια και το 2012.
Τότε, ήταν και η τελευταία φορά που ήταν ο κόουτς του «τριφυλλιού», κάτι που συμβαίνει ξανά στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς.
Δείτε τις φωτογραφίες και των «νέων», Φαλ και Γιαμπουσέλε:
Clicks from our first friendly game of the new season ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/WseuacrnNP— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 4, 2026