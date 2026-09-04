14 χρόνια μετά: Ξανά στα «πράσινα» και στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ζοτς (pics)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάθισε ξανά στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, έστω και σε ανεπίσημο επίπεδο.

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι ενόψει της σεζόν 2026-27 και ο Ζοτς φόρεσε ξανά τα «πράσινα» μετά από 14 χρόνια και το 2012.

Τότε, ήταν και η τελευταία φορά που ήταν ο κόουτς του «τριφυλλιού», κάτι που συμβαίνει ξανά στη νέα εποχή του Ομπράντοβιτς.

Δείτε τις φωτογραφίες και των «νέων», Φαλ και Γιαμπουσέλε: