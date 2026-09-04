ΑΤ Μάνδρας: Ο δράστης έλεγε «ρίξε μου» στον αστυνομικό - Το χρονικό και το ποινικό παρελθόν του

Πλούσιο το ποινικό παρελθόν του δράστη ο οποίος το μεσημέρι της Παρασκευής εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ της Μάνδρας απειλώντας αστυνομικούς, καθώς σύμφωνα με νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο δράστης είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία, ενώ σε άλλη περίπτωση χειροπέδες του είχαν περάσει οι Αρχές καθώς είχε απειλήσει με αεροβόλο όπλο γείτονά του.

Ο δράστης είναι σε ιδιαιτέρα κρίσιμη κατάσταση καθώς φέρει διαμπερές τραύμα στην κοιλιακή χώρα και ήδη έχει υποβληθεί σε χειρουργείο, μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε από αστυνομικό.

Το ποινικό παρελθόν

Όπως έγινε γνωστό ο 31χρονος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και είχε νοσηλευτεί σε ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός του ΑΝΤ1, τον Οκτώβριο του 2025 είχε συλληφθεί για εξύβριση και απειλή γείτονά του με αεροβόλο όπλο, ενώ παλαιότερα το 2015 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, όταν απείλησε με μαχαίρι την σύντροφό του και την μητέρα της στην οικία που διέμεναν στις Αχαρνές, περιστατικό που οδήγησε τότε στην ακούσια ψυχιατρική εξέτασή του.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2025 είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, γεγονός που οδήγησε στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο δράστης έλεγε ''ρίξε μου''

Περίοικοι περιέγραψαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης όσα άκουσαν, αναφέροντας πως: «Ξαφνικά ακούμε μία φωνή κάτω από το ισόγειο. Ανεβαίνει ο άλλος πάνω και ήθελε να μπει μέσα και να καρφώσει τους αστυνομικούς. Πλησίαζε τον αστυνομικό και του έλεγε ''ρίξε μου, ρίξε μου'' Ο αστυνομικός του είπε ''σταμάτα θα σου ρίξω''».

«Ξαφνικά ακούμε να σπάνε τζάμια και να φωνάζουν ''φέρτε τα όπλα σας'' και μετά μπήκε ο δράστης μέσα, ήταν εκτός εαυτού» τόνισε άλλος περίοικος.

Το χρονικό

Όσον αφορά το χρονικό της υπόθεσης, υπενθυμίζεται ότι ο 31χρονος μπήκε με μαχαίρι στο Α.Τ Μάνδρας, με αστυνομικό να τραυματίζεται από σπασμένο τζάμι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης, ενώ στο νοσοκομείο κατέληξε και ο δράστης, από αστυνομικά πυρά.

Ο δράστης, αφού εισέβαλε στο Αστυνομικό Τμήμα κρατώντας μαχαίρι άρχισε να κυνηγά αστυνομικούς μέχρι τον πρώτο όροφο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν στη συνέχεια να εγκλωβίσουν τον δράστη μέσα σε ένα γραφείο, με τον τελευταίο να σπάει την τζαμαρία, τραυματίζοντας ελαφρά αστυνομικό από τα θραύσματα.

Τότε, κάποιος από τους αστυνομικούς τον πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει.

Πηγή: cnn.gr