Σορτς: «Στο πέμπτο ματς των play-offs ένιωθα ανησυχία, να γίνω ηγέτης της Βαλένθια»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την απόφασή του να υπογράψει στην Βαλένθια και στάθηκε στο πώς ένιωσε στην «Roig Arena» στο Game 5 του Παναθηναϊκού με τις «Νυχτερίδες».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ενθουσιασμένος που θα γνωρίσω όλους εσάς και τους νέους μου συμπαίκτες, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εδώ για να με υποστηρίξουν. Ανυπομονώ πραγματικά να ξεκινήσω τους αγώνες και ελπίζω να προσφέρουμε ένα υπέροχο θέαμα αυτή τη σεζόν και να διασκεδάσουμε πολύ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, ένιωθα ότι είμαι ηγέτης. Ένιωθα ότι βρισκόμουν σε ηγετική θέση και, ερχόμενος εδώ στη Βαλένθια, θέλω να επαναφέρω αυτό το αίσθημα και να συνεισφέρω τις ηγετικές μου ικανότητες σε αυτή την ομάδα. Και πάντα πίστευα ότι, για να είσαι ηγέτης, η επικοινωνία είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για μια σπουδαία ομάδα.

Μπορούσα πραγματικά να νιώσω την ενέργεια των κερκίδων και των οπαδών κατά τη διάρκεια των αγώνων στο Roig Arena. Και νομίζω ότι αυτό ήταν επίσης ένα από τα στοιχεία που επηρέασαν την απόφασή μου. Τώρα, όταν το σκέφτομαι, βλέπω ότι αυτοί οι οπαδοί θα με υποστηρίξουν και θα κάνουν τον αγώνα δύσκολο για την αντίπαλη ομάδα.

Ήταν λοιπόν σίγουρα ένα συναίσθημα που ένιωσα και θυμάμαι πολύ καλά, ειδικά από εκείνο τον πέμπτο αγώνα: ένα αίσθημα ανησυχίας. Και τώρα, το να έχω αυτούς τους υποστηρικτές και οπαδούς στο πλευρό μου θα είναι απίστευτο.

Και ελπίζω ότι, από εδώ και πέρα, θα μπορέσω να τους δώσω κάτι για να πανηγυρίσουν, κάτι που θα τους κάνει να συνεχίσουν να έρχονται στις κερκίδες και κάτι που θα τους κάνει ευτυχισμένους όταν μας βλέπουν να παίζουμε».