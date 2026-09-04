Tα μαύρα στίγματα του Φίλιξ και το σοκ του Μουζέτι

O Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ μπήκε στο US Open ως Νο.3 του ταμπλό, που είναι η υψηλότερη θέση του σε Grand Slam, όμως έφυγε πρόωρα από τη διοργάνωση με απογοητευτικό τρόπο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ο Καναδός πήρε το πρώτο σετ κόντρα στον Καρλεν Χατσάνοφ, αλλά στη συνέχεια ένιωσε αδιαθεσία και έχασε τα τρία επόμενα, κλείνοντας με αυτόν τον άσχημο τρόπο τη φετινή του σεζον στα majors.

Ο ίδιος εξήγησε: «Μετά από περίπου ενάμιση σετ, απλώς δεν ένιωθα καλά. Είχα ζάλη και έβλεπα μαύρα στίγματα μπροστά στα μάτια μου και δεν κατάφερα να συνέλθω. Νόμιζα ότι ίσως θα περνούσε, αλλά τελικά δεν πέρασε. Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά έτσι. Έχω πάθει κράμπες στο παρελθόν. Έχω νιώσει, εντάξει, κουρασμένος προς το τέλος κάποιων αγώνων, αλλά με έναν φυσιολογικό τρόπο. Αυτό ήταν κάπως διαφορετικό, δεν ήταν φυσιολογικό. Και δεν υπήρχε κανένα σημάδι τις τελευταίες δύο ημέρες, ούτε υπήρχε κάποιο σημάδι σήμερα το πρωί. Θα κάνω κάποιες εξετάσεις και θα δω τι θα δείξουν»

Προβλήματα υγείας, όμως, αντιμετώπισε και ο Λορέντζο Μουζέτι, που επίσης πήρε το πρώτο σετ κόντρα στον Ντουέιν Σουίνι, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε. «Η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας ήταν ένα μεγάλο σοκ για τον οργανισμό μου και με επηρέασε πολύ. Παρά τα διαλείμματα που κατάφερα να πάρω, δεν κατάφερα ποτέ να ανακτήσω την ενέργειά μου ούτε να βρεθώ σε μια αποδεκτή φυσική κατάσταση».

Και πρόσθεσε: «Συχνά φτάνουμε το σώμα μας στα όριά του και, για μένα, μια τέτοια κατάσταση ήταν ίσως η πρώτη φορά. Στα τρία τελευταία σετ είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τένις, παρότι εκείνος έπαιξε ένα καλό παιχνίδι. Δεν αισθάνομαι ότι αξίζω όλα όσα μου συμβαίνουν, δεδομένων των προσπαθειών και των θυσιών που έχω κάνει τους τελευταίους δύο μήνες για να επιστρέψω, έχοντας χάσει ένα Grand Slam και αναγκαστεί να αποσυρθώ από ένα άλλο. Υπάρχουν λίγα θετικά πράγματα που μπορώ να κρατήσω από σήμερα. Ελπίζω να μπορέσω να ξαναβρώ μια κάποια ισορροπία. Πιστεύω ότι έπαιξαν μεγαλύτερο ρόλο οι καιρικές συνθήκες παρά η αθλητική μου προετοιμασία».

Αλιασίμ, Μουζέτι, Τζόκοβιτς, Ντε Μινόρ, Φις, Χόδαρ, Νακασίμα και Ρούμπλεφ είναι τα μεγαλύτερα ονόματα που είναι ήδη εκτός διοργάνωσης.