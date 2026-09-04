Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 91-85 στον πρώτο ημιτελικό του «CRETE International Basketball Tournament 2026» και θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής (6/9, 20:30) τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε.

Οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα σημαντικό Euroleague τεστ, ενώ διανύουν περίοδο προετοιμασίας. Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο έφτασε στη νίκη με ανατροπή, καθώς βρέθηκε να χάνει με 12 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζόρνταν Νουόρα με 23 πόντους και ακολούθησε ο Πάτρικ Μπόλντγουιν με 13. Από την άλλη πλευρά ο Μόουζες Ράιτ είχε 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Γκάρισον Μάθιους πέτυχε 13 πόντους με 3/7 τρίποντα, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε ο Ντέβον Χολ. Στους 8 πόντους ο Άλεκ Πίτερς (2/4τρ.). Η Αρμάνι θα παίξει στον μικρό τελικό της Κυριακής (6/9, 18:00).

Ισχνό προβάδισμα με Ράιτ η Αρμάνι

Έχοντας περισσότερες επιθετικές λύσεις ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του, όμως ο ορεξάτος Ράιτ με διαδοχικούς πόντους, κρατούσε κοντά την Αρμάνι Μιλάνο (9-11). Οι Σέρβοι έμειναν μπροστά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (15-17), ο Νουόρα είχε βρει ρυθμό (21-24), όμως οι Ντιόπ και Πίτερς έδωσαν προβάδισμα στην ομάδα τους με 32-26. Ο Ράιτ άνοιξε την απόσταση στο +7 (43-36), προτού ο Κράμερ γράψει με τρίποντο το 43-39 του ημιχρόνου.

Έτρεξε σερί ο Ερυθρός Αστέρας και το γύρισε

Η διαφορά έφτασε τους 12 πόντους (54-42) με τον Ράιτ να πρωταγωνιστεί, αλλά σε εκείνο το σημείο ο Ερυθρός Αστέρας αντέδρασε. Δύο κολλητά τρίποντα του Μπόλντγουιν βοήθησαν στο 54-50, όμως χάρη κυρίως στους περιφερειακούς της η Αρμάνι έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 67-61.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε, καθώς τα τρίποντα των Μπόλντγουιν και Κράμερ έδωσαν ώθηση στον Αστέρα, που τρέχοντας σερί 0-12, προσπέρασε με 69-75. Χολ και Μάθιους προσπάθησαν να αφυπνίσουν την ομάδα τους (75-77), αλλά ο Νουόρα το πήρε πάνω του. Με 9 συνεχόμενους πόντους ο Αμερικανός έκανε το 81-86 στο 38’, με την Αρμάνι να μην προλαβαίνει να αντιδράσει και το τελικό 85-91 να στέλνει τη σερβική ομάδα στον τελικό του τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 15-17, 43-36, 67-61, 85-91

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μπέρνελ 4, Κόουλ 6, Ράιτ 22 (1), Ντιόπ 4, Τόνουτ 4, Στογιάνοβιτς, Φλακαντόρι 2, Χολ 11 (2), Μάθιους 13 (3), Πίτερς 8 (2), Μπούκερ 8, Ακέλε 2.

Ερυθρός Αστέρας (Ναβάρο): Μότλεϊ 4, Τζόουνς 3, Βάιλερ-Μπαμπ 6, Μπάτλερ 9 (1), Κάρτερ 2, Ιζούντου 6, Μπόλντγουιν 13 (3), Μεντάρεβιτς 9 (1), Μπιέλιτς 2, Νουόρα 23 (2), Οτζελέγε 5 (1), Κράμερ 9 (2).

Δείτε εδώ τα πλήρη στατιστικά του αγώνα.