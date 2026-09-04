Ο Γκέιλ «έκλεψε» την πρώτη θέση από τον Τεντόγλου!

Ο Μίλτος Τεντόγλου έφτασε μία ανάσα από την κατάκτηση του δεύτερου διαμαντιού της καριέρας του, όμως ο Τατζέι Γκέιλ έκανε τη μεγάλη ανατροπή στην τελευταία του προσπάθεια και πήρε τη νίκη στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση με καλύτερη επίδοση στα 8,40 μ., έχοντας βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης και διατηρώντας την πρωτιά μέχρι την έκτη και τελευταία σειρά των προσπαθειών.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα με άλμα στα 8,07 μ. (+0,9) και στη δεύτερη προσπάθειά του βελτιώθηκε στα 8,12 μ. (-1,5), παρά τον αντίθετο άνεμο και το πάτημά του αρκετά πίσω από τη βαλβίδα.

Στη συνέχεια, ο Γκέιλ πέρασε προσωρινά στην κορυφή με 8,21 μ., όμως η απάντηση του Τεντόγλου ήταν άμεση. Στον τρίτο γύρο προσγειώθηκε στα 8,31 μ. (+0,3), ανέκτησε την πρώτη θέση και πήρε ξανά τον έλεγχο του αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής συνέχισε ακόμη καλύτερα στην τέταρτη προσπάθεια, φτάνοντας στα 8,40 μ. (+0,5) και αυξάνοντας τη διαφορά του από τους υπόλοιπους αθλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η 18η φορά στην καριέρα του που σημείωσε άλμα στα 8,40 μ. ή ψηλότερα.

Ο Γκέιλ δεν μπόρεσε να απαντήσει άμεσα, μένοντας στα 8,18 μ. στην πέμπτη προσπάθειά του, ενώ ο Τεντόγλου επέλεξε να αφήσει το πέμπτο άλμα του και να κρατήσει δυνάμεις για το φινάλε.

Στον τελευταίο γύρο ο Σίμον Εχάμερ βελτιώθηκε στα 8,23 μ. (-0,2) και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση. Ο Ελβετός, ωστόσο, παρέμενε πίσω από τον Τεντόγλου και πλέον απέμενε η τελευταία προσπάθεια του Γκέιλ.

Ο Τζαμαϊκανός φύλαγε το καλύτερο για το τέλος. Στην έκτη προσπάθεια «πέταξε» στα 8,46 μ. (+1,4), σημείωσε την καλύτερη φετινή του επίδοση και πέρασε στην πρώτη θέση, ανατρέποντας τα δεδομένα την τελευταία στιγμή.

Ο Τεντόγλου είχε πλέον μία τελευταία ευκαιρία για να απαντήσει και να πάρει πίσω την πρωτιά. Η έκτη προσπάθειά του, όμως, μετρήθηκε στα 6,33 μ. (-0,5), με αποτέλεσμα να παραμείνει στα 8,40 μ. και να ολοκληρώσει τον τελικό στη δεύτερη θέση.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Σίμον Εχάμερ με 8,23 μ., ενώ ο Γκέιλ με το 8,46 μ. κατέκτησε το διαμάντι, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία του 2024.

Έτσι, ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε στο φινάλε την ευκαιρία να προσθέσει στη συλλογή του το δεύτερο διαμάντι της καριέρας του, μετά από εκείνο που είχε κατακτήσει το 2022.

Η τελική κατάταξη: