Euroleague για το Super Cup στο Άμπου Ντάμπι: «Το πρόγραμμα παραμένει ως έχει»

H Euroleague πήρε θέση σχετικά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, θέτοντας υπό αμφιβολία την διεξαγωγή του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι (18-19/9).

Η διοργανώτρια αρχή τόνισε πως ο προγραμματισμός παραμένει ως έχει, διαψεύδοντας ουσιαστικά τα δημοσιεύματα. Aναλυτικά η θέση της EuroLeague:

«Σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων σε διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, η EuroLeague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει ότι το Super Cup του 2026 στο Άμπου Ντάμπι, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, παραμένει ως έχει.

Η EuroLeague Basketball παραμένει προσηλωμένη στην ανάδειξη του κορυφαίου επιπέδου του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω αυτής της νέας διοργάνωσης, καθώς και στην παροχή μιας εξαιρετικής εμπειρίας για τις ομάδες, τους παίκτες και τους φιλάθλους».