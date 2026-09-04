Εγκαίνια Μητσοτάκη στο «Παπανικολάου»: «Είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια»

Τη νέα αιματολογική κλινική, ένα ανεξάρτητο κτήριο 3.000 τετραγωνικών στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», εγκαινίασε το απόγευμα της Παρασκευής (4/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ 2026.

Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσο ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Θέλω να διευκρινίσω πως το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη», σημείωσε ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά τα εγκαίνια.

Επίσης ανέφερε: «Η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Νομίζω, ότι δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Ίσως μεγαλύτερη αξία να έχουν τα λόγια των ασθενών. Εκείνων που οραματίστηκαν αυτό το έργο.

Η επιστήμη πραγματικά έχει κάνει θαύματα στο μέτωπο των γονιδιακών και των κυτταρικών προσωποποιημένων θεραπειών και χαίρομαι γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτήριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που κατάφεραν και τήρησαν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έτσι ώστε το κτήριο αυτό να μπορέσει να παραδοθεί εντός του Αυγούστου».

«Η καλύτερη απάντηση»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως «Το κτήριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές υγείας πηγαίνουν, προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες».

Τι περιλαμβάνει η νέα πτέρυγα

Πρόκειται για το ανεξάρτητο κτήριο, συνολικής επιφανείας 3.000 τ.μ., στο οποίο θα στεγάζεται πλέον εξειδικευμένο Κέντρο, αφιερωμένο στις κυτταρικές και τις γονιδιακές θεραπείες για τους αιματολογικούς ασθενείς, τα εργαστήρια της Αιματολογικής Κλινικής, καθώς και την Ειδική Νοσηλευτική Μονάδα 11 κλινών – μονώσεων για εσωτερικούς ασθενείς του «Παπανικολάου».

Το νέο απόκτημα του «Παπανικολάου», το οποίο αναμένεται να αλλάξει τα επιστημονικά ιατρικά δεδομένα, και όχι μόνο για το ΕΣΥ της Βόρειας Ελλάδας, είχε αρχικά προγραμματισθεί να παραδοθεί και να εγκαινιασθεί στα τέλη του τρέχοντος Σεπτεμβρίου.

Με αυστηρή εντολή του ιδίου του Άδωνι Γεωργιάδη και με δεδομένο ότι το έργο εκινείτο σταθερά εντός των χρονοδιαγραμμάτων, όλες οι εργασίες επιταχύνθηκαν τους τελευταίους μήνες, με υψηλές ταχύτητες διεκπεραίωσης, προκειμένου το έργο, περατωμένο, να “υποδεχθεί” τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ευκαιρία της έναρξης της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σημειώνεται ότι το νέο κτήριο είναι τριώροφο, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13.787.078 ευρώ, εκ των οποίων τα 7.454.713 ευρώ χορηγήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

Πηγή: cnn.gr