Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια και ζέστη το Σάββατο - Στους 36 βαθμούς ο υδράργυρος, έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Με καλοκαιρινό σκηνικό θα κυλήσει ο καιρός αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως και τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Παράλληλα, σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα στο Αιγαίο και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα κινηθεί από 20 έως 35 βαθμούς και στην Ήπειρο από 20 έως 34. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου, ξεκινώντας από τους 18.

Στα νησιά του Ιονίου αναμένονται θερμοκρασίες από 21 έως 33 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες από 22 έως 31 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 35 βαθμούς. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ενισχυμένοι θα είναι κατά τόπους οι άνεμοι στο Αιγαίο. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά ανατολικοί, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, χωρίς σημαντική αλλαγή στην έντασή τους.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα φτάνουν τα 3 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις και δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: newsit.gr