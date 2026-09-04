Σταμάτησε τον αγώνα λόγω της μυρωδιάς μαριχουάνας η Σαμπαλένκα (vid)

Μια απρόσμενη διακοπή σημειώθηκε στον αγώνα της Αρίνα Σαμπαλένκα με την Καμίλα Ραχίμοβα για τον τρίτο γύρο του US Open.

Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου σταμάτησε προσωρινά το παιχνίδι ενώ σέρβιρε στο πρώτο σετ και απευθύνθηκε στη διαιτητή της αναμέτρησης, Εύα Ασδεράκη, παραπονούμενη για έντονη μυρωδιά μαριχουάνας που ερχόταν από τις εξέδρες.

«Κάποιος καπνίζει μαριχουάνα», είπε η Σαμπαλένκα στη διαιτητή, ζητώντας της να κάνει κάτι, καθώς, όπως ανέφερε, η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη. Η Ελληνίδα umpire επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με τους υπευθύνους του γηπέδου, προτού το παιχνίδι συνεχιστεί.

Το περιστατικό δεν είναι πρωτοφανές στο Flushing Meadows. Η μυρωδιά κάνναβης έχει απασχολήσει και άλλους τενίστες κατά τη διάρκεια του φετινού (και όχι μόνο) US Open, καθώς το συγκρότημα βρίσκεται δίπλα στο Flushing Meadows-Corona Park και η χρήση κάνναβης από ενήλικες είναι νόμιμη στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, το κάπνισμα απαγορεύεται εντός των εγκαταστάσεων του τουρνουά.

Παρά την ασυνήθιστη διακοπή, η Σαμπαλένκα δεν επηρεάστηκε αγωνιστικά και επικράτησε τελικά της Ραχίμοβα με 6-3, 6-4, παίρνοντας την πρόκριση για τον τέταρτο γύρο, όπου θα βρει τη νικήτρια του ματς Τάουνσεντ-Σνάιντερ.