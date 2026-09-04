ΑΕΚ: Ξεχώρισε ο Νόλεϊ στην ήττα από την Τραμπζονσπόρ

Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ στον ημιτελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, χάνοντας από την Τραμπζονσπόρ με 76-66. Πρώτος σκόρερ ο Νόλεϊ με 23 πόντους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η κουρασμένη «Βασίλισσα» ηττήθηκε 76-66, στον ημιτελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, από την Τράμπζονσπορ, και θ’ αντιμετωπίσει αύριο (Σάββατο, 05/09, 16:30) στον μικρό τελικό την Εφές.

Η ομάδα του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε εξαιρετικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, στο Βasketball Development Center, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν άντεξε…

Η τουρκική ομάδα προηγήθηκε 66-52 στο 32’. Η ΑΕΚ έδειξε ωστόσο χαρακτήρα, μείωσε 66-59 στο 34’, 68-62 στο 37’ και 70-66 στο 39’ με τρίποντο του αρχισκόρερ της αναμέτρησης Νόλεϊ, αλλά δεν μπόρεσε την «ανατροπή».

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε δίχως τους τραυματίες Φλιώνη, Μπράουν, Φίζελ και τον ασθενή Χαρτώνα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι Λαναράς, Γυμνόπουλος».

Δεκάλεπτα: 18-18, 35-34, 58-50, 76-66

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Πίνκνεϊ 2, Σκορδίλης, Νόλεϊ 23 (4 τρίποντα, 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ), Κατσίβελης 6, Λεκαβίτσιους 6, Πίτερσον 2, Ουίλιαμς 12 (7 ριμπ.), Τζόζεφ 5.