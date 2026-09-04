Θανάσης για Άρη: «Είμαι άνθρωπος ειδικών αποστολών, ο κόσμος να δει παίκτες… κομάντο»

Ο Θανάσης Αντετοκούμπο μίλησε για πρώτη φορά ως παίκτης του Άρη και στάθηκε στον κόσμο της ομάδας, λέγοντας πως θέλει να φεύγουν όλοι χαρούμενοι από το γήπεδο και να είναι όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο 34χρονος διεθνής φόργουορντ:

«Ελπίζω ότι αυτή η ομάδα θα δείξει κάτι το ξεχωριστό. Να τους κάνει όλους περήφανους και πως κάθε φορά που θα φεύγουν από το γήπεδο να νιώθουν ότι “είμαι περήφανος που είμαι οπαδός αυτής της ομάδας”»

Για το αν ήταν εύκολη η απόφαση που πήρε:

«Δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση. Το σκεφτόμουν. Αυτός είναι ο λόγος που άργησα. Κατάλαβα ένα πράγμα μετά, ότι ο αδερφός μου ήταν ΟΚ. Το επόμενο είναι ότι κατάλαβα ότι αυτό κάνω. Οτι αυτός είμαι. Είμαι άνθρωπος ειδικών αποστολών, που έρχεται να βοηθήσει για να πετύχουμε. Είτε παίζω πολύ, είτε λίγο. Έχω απαιτήσεις. Υπάρχει ατμόσφαιρα, υπάρχει ενέργεια. Με βοηθάει το ότι είναι κάτι… ξεχωριστό η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος του Άρη».

Για το γεγονός ότι θα αγωνιστεί με τον αδερφό του, Κώστα:

«Με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα. Τι θα κάνεις και… τι θα κάνεις. Η οικογένεια μου είναι περήφανη για εμάς. Όπου πάμε, κερδίζουμε. Δεν ξέρω πως το κάνουμε. Ανυπομονώ όχι απλά να δω τον κόσμο, αλλά να δώσω και μια χαρά με τον δικό μας τρόπο».

Για την ατμόσφαιρα που βίωσε στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο:

«Όταν ήρθαμε για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, με αυτή η υποδοχή προς εμένα, την οικογένεια μου, τον Γιάννη, καταλάβαμε ότι αυτός ο κόσμος αξίζει και πρέπει να έχει όχι μόνο μεγάλη ποιότητα παικτών, αλλά παιδιά που είναι πραγματικά… κομάντο και να το ζήσουν και να κερδίσουν».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει προς τον κόσμο της ομάδας:

«Όλοι λένε χαμηλά τη μπάλα και υπομονή. Θέλω πραγματικά να φεύγουν χαρούμενοι από το γήπεδο. Ξεκινάμε ένα ταξίδι που θα σκεφτόμαστε μετά από χρόνια και να θυμόμαστε τις χρονιές που ζήσαμε».