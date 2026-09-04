Ουίλιαμς για την απόφαση να πάει στους Λέικερς: «Εξαιρετική ευκαιρία, ήταν το καλύτερο fit»

Ο Ζάιαρ Ουίλιαμς μίλησε για την απόφασή του να υπογράψει στους Λος Άντζελες Λέικερς, τονίζοντας πως ήταν το καλύτερο fit για τον ίδιο.

Ο Ζάιαρ Ουίλιαμς ήταν μία από τις πολλές προσθήκες που έκαναν οι Λος Άντζελες Λέικερς αυτό το καλοκαίρι. Ο 25χρονος σε δηλώσεις του τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν το καλύτερο fit για τον ίδιο, ενώ υπογράμμισε πως ρόλο έπαιξε ότι θα αγωνίζεται μπροστά στην οικογένειά του.

Θυμίζουμε πως πέρσι έπαιζε στους Μπρούκλιν Νετς και είχε σε 56 ματς στην κανονική περίοδο 10,2 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σε 22,9 λεπτά στο παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Southern California News Group»:

«Απλώς θεώρησα ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία. Το γεγονός ότι μπορούσα να είμαι αυτός ο ψηλόσωμος φόργουορντ, ένας πολυσύνθετος παίκτης που χρειάζονταν, με έκανε να πιστέψω ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα να γίνω παίκτης των Λέικερς. Ακόμα κι αν η ίδια ομάδα βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη ή στο Μιλγουόκι, οπουδήποτε, αυτό που μέτρησε ήταν η ευκαιρία που υπήρχε εδώ και η ομάδα που είχαν δημιουργήσει. Θεώρησα ότι ήταν το καλύτερο δυνατό fit για μένα.

Και φυσικά, το γεγονός ότι επιστρέφω στο σπίτι μου, στο Λος Άντζελες, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Θα έχω τη δυνατότητα να παίζω μπροστά στην οικογένεια και τους φίλους μου και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος».