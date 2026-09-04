Καρυστιανού στο OPEN: Ο Τσίπρας έχει αντιγράψει οικονομικές μας θέσεις - Δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις

«Δεχόμαστε πολλά πυρά. Συνεπώς ενοχλούμε το Μαξίμου»

Την πρόθεση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» να παρουσιάσει σχεδόν στο σύνολό του το προγραμματικό της πλαίσιο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» ανέφερε ότι, παρά τον αρχικό προβληματισμό για το αν θα δημοσιοποιηθεί το πλήρες πρόγραμμα ή μέρος αυτού, τελικά αποφασίστηκε να παρουσιαστεί σχεδόν στο σύνολό του.

«Είμαστε στους τρεις μήνες, αλλά σηκώσαμε ψηλά τα μανίκια και δουλέψαμε πολύ σοβαρά. Είμαστε έτοιμοι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αιχμές για το πρόγραμμα Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε επίθεση, διερωτώμενη γιατί αντίστοιχα μέτρα δεν εφαρμόστηκαν όταν ο ίδιος βρισκόταν στην κυβέρνηση.

«Εγώ θα κάνω μία ερώτηση σαν πολίτης. Γιατί δεν έκανε κάτι από όλα αυτά όταν ήταν κυβέρνηση;», είπε, αναφερόμενη μεταξύ άλλων σε αυξήσεις μισθών, επιδόματα και προσλήψεις προσωπικού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έχει δει στοιχεία των προτάσεών της να υιοθετούνται από άλλους πολιτικούς φορείς.

«Το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει αντιγράψει και την ιδρυτική μας διακήρυξη, αλλά πήρε και πολλά στοιχεία οικονομικού ενδιαφέροντος, δικές μας οικονομικές λύσεις σε σχέση με τα funds και τους servicers», ανέφερε.

Η ίδια επέκρινε και την απουσία, όπως είπε, συγκεκριμένης κοστολόγησης από τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα.

«Ο καθένας μπορεί να βγει και να πει “παροχές; Τι θέλετε παιδιά, σας τα δώσω όλα”. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και το από πού θα προκύψουν αυτά;», σημείωσε.

«Το δικό μας πρόγραμμα θα είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό»

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι θα είναι κοστολογημένο και όπως υποστήριξε υλοποιήσιμο.

Ερωτηθείσα εάν το πρόγραμμα θα περάσει από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για τη συγκεκριμένη διαδικασία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το πρόγραμμα είναι μελετημένο και «εφικτό». «Δεν θα ανακοινώσουμε κάτι το οποίο δεν είναι ρεαλιστικό», είπε.

Οι βασικές προτεραιότητες, σύμφωνα με την ίδια, αφορούν την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και της μεσαίας τάξης, την αύξηση των εισοδημάτων, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, καθώς και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη φορολογία, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να γίνει δικαιότερη και ότι ο ΦΠΑ θα πρέπει να μειωθεί.

«Χρήματα μπορούν να βρεθούν. Υπάρχουν χρήματα, απλά δεν δίνονται», υποστήριξε, συνδέοντας τη θέση αυτή με την ανάγκη καλύτερης κατανομής του δημόσιου χρήματος.



«Δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις»

Σχετικά με τη δημοσκοπική εικόνα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις, επικαλούμενη ως παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση του 2015.

«Δεν τις εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις. Δεν πιάνουν πάντα αυτό που νιώθει η κοινωνία», είπε.

Όπως ανέφερε, μεγαλύτερη σημασία για την ίδια έχει η καθημερινή επαφή με τους πολίτες και η συμμετοχή τους στην προσπάθεια συγκρότησης του νέου πολιτικού φορέα.

«Κρατάω την αγάπη του κόσμου και τη συμμετοχή, η οποία πραγματικά καθημερινά είναι πάρα πολύ μεγάλη», ανέφερε.

«Ενοχλούμε το Μαξίμου»

Σε ερώτηση για το εάν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο, η κ. Καρυστιανού απάντησε καταφατικά.

«Δεχόμαστε πολλά πυρά. Συνεπώς ενοχλούμε το Μαξίμου. Αυτό είναι καλό για μας», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποχωρήσεις στελεχών από τον νέο πολιτικό φορέα, χαρακτηρίζοντάς τες φυσιολογικές στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός νέου κόμματος.

«Μπορείς να μπεις, να δεις και να βγεις. Δεν μπαίνει κάποιος μέσα να τον εγκλωβίσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά σε απειλές κατά του γιου της

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Μαρία Καρυστιανού στην υπόθεση που, όπως έχει καταγγείλει, αφορά απειλές κατά του γιου της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη συνέντευξη, πριν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τη δημιουργία του πολιτικού φορέα, δικαστικός λειτουργός φέρεται να της μετέφερε πληροφορία σχετικά με τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η κατάθεσή της στη Βουλή περί «εσχάτης προδοσίας» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως υποστήριξε, της μεταφέρθηκε ότι η συγκεκριμένη κίνηση «δεν μπορεί να την ξεχάσει η οικογένεια Μητσοτάκη» και ότι η επίσκεψη του γιου της σε ζώνη για εργασία θα μπορούσε να συνδεθεί με «ατυχήματα».

Η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι, παρά το γεγονός πως –όπως υποστηρίζει– έχουν εντοπιστεί βίντεο και έχει γίνει ταυτοποίηση μέσω αυτών, δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα περαιτέρω εξέλιξη.

Πηγή: ethnos.gr