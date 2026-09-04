Με κορυφαίο τον Φουρνιέ (19π.) και τον Ντόρσεϊ (15π.) να είναι κομβικός στο τέλος, ο ελλιπής Ολυμπιακός κέρδισε με 82-77 τη Φενέρμπαχτσε και πέρασε στον τελικό του «CRETE International Basketball Tournament 2026».

Οι «ερυθρόλευκοι», που παρουσιάστηκαν χωρίς τους Μοντέρο, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Παπανικολάου και Λαρεντζάκη, βρέθηκαν στο -8 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όμως χάρη στον Φουρνιέ επέστρεψαν και με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει κρίσιμους πόντους, πήραν την πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά. Εκεί, την Κυριακή (6/9, 20:30) θα παίξει κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Πέραν των Φουρνιέ και Ντόρσεϊ με 19 και 15 πόντους αντίστοιχα, ξεχώρισε και ο Χολ με 16 πόντους - 8 ριμπάουντ, ενώ από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Τζόσεφ και Τζόουνς. Η Φενέρμπαχτσε αγωνίστηκε χωρίς τους Μέλι, Λάρκιν και Φόρεστ και είχε πρώτο σκόρερ τον Μπόλντογουιν με 16 πόντους. Στον μικρό τελικό η Φενέρ θα παίξει με την Αρμάνι Μιλάνο (6/9, 18:00).

Κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, βρέθηκε στο -8

Με περισσότερη ενέργεια μπήκε η Φενέρ στο ματς και με τους Σιλντς, Μπόλντγουιν έκανε το 2-8. Ο Ντόρσεϊ φρόντισε να… ξυπνήσει την ομάδα του από τα 6,75μ., και οι Ουόρντ, Χολ από τις βολές έδωσαν το πρώτο προβάδισμα με 13-12. Το παιχνίδι δεν είχε ρυθμό, τα φάουλ και οι βολές (8 και 14 εκτελεσμένες αντίστοιχα) κυριαρχούσαν, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 17-21.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μεταφέρει το παιχνίδι στη ρακέτα, Τζόουνς και Χολ έδωσαν κάποιες λύσεις, μαζεύοντας το -8 (22-30) και μειώνοντας σε 32-35. Ο Ουόρντ ξεχώριζε και στις δύο μεριές του παρκέ, βοηθώντας τον Ολυμπιακό να μένει κοντά, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο σουτ και στο 34-37.

Το γύρισε ο Φουρνιέ, το «καθάρισε» ο Ντόρσεϊ

Με τον Τζόσεφ στο παρκέ οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να ελέγξουν τον ρυθμό, όμως η Φενέρ με τους Μπόλντγουιν και Κλάιμπερν πήγε στο 44-52. Εκεί, ανέλαβε δράση ο Φουρνιέ, ο οποίος με δύο σερί τρίποντα μείωσε σε 54-56 και ο ίδιος λίγο μετά έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (57-56). Ωστόσο ο Ζουζάνγκ σημάδεψε το 57-58 του τρίτου δεκαλέπτου από τις βολές.

Παρότι ο Χόρτον-Τάκερ πήγε να δημιουργήσει μομέντουμ για τη Φενέρ, ο Φουρνιέ απάντησε με νέο τρίποντο (60-63), έχοντας αναλάβει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Ζουζάνγκ ήταν εύστοχος (64-69), όμως με διαδοχικούς πόντους των Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός προσπέρασε με 73-71. Ο Γάλλος απάντησε στο τρίποντο του Μπόλντγουιν για το 75-74 στο 38’ και ο Ντόρσεϊ, αφού Μπόλντγουιν και Κλάιμπερν αστόχησαν νωρίτερα, έγραψε από τα 6,75 το 78-74 στα 54’’ πριν το φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 2/2 βολές μετά το τρίποντο του Μπόλντγουιν (80-77), ο τελευταίος δεν έβαλε κι άλλο και ο Χολ με τις βολές του τελείωσε το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόρντ 7 (1), Πλώτας, Πάπας 1, ΜακΙντάιρ 2, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 15 (3), Εντιάι 2, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ 10, Ντάνστον, Χολ 16, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 19 (3).

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγκαμ 4, Μπόλντγουιν 16 (3), Σανλί 10, Χόρτον-Τάκερ 10 (1), Ζουζάνγκ 6, Μαχμούτογλου 3 (1), Κι 6, Μπιτίμ 5, Κλάιμπερν 11 (1), Σίλβα 5, Σιλντς 4 (1), Σαρτζιούνας 4.

Δείτε εδώ τα πλήρη στατιστικά του αγώνα.