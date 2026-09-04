Σαμπαλένκα: «Αν συνεχίσουν να καπνίζουν, μπορεί να “φτιαχτώ” κι εγώ»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα κλήθηκε να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το απρόοπτο περιστατικό με τη μυρωδιά μαριχουάνας κατά τη διάρκεια του αγώνα της, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την αγωνιστική της κατάσταση και την πορεία της στο φετινό US Open.

Η 27χρονη Λευκορωσίδα προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του αμερικανικού Major, πανηγυρίζοντας την 17η διαδοχική νίκη της στη διοργάνωση. Η Σαμπαλένκα μετρά δύο συνεχόμενες κατακτήσεις στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει την προσπάθειά της να διατηρήσει τα σκήπτρα.

Η Νο.1 του κόσμου επικράτησε με 6-3, 6-4 της Καμίλα Ραχίμοβα (Νο.92) και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Τέιλορ Τάουνσεντ (Νο.96).

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν ένα περιστατικό στο ξεκίνημα του πρώτου σετ. Η Σαμπαλένκα αντιλήφθηκε έντονη μυρωδιά μαριχουάνας από τις εξέδρες και διέκοψε για λίγο το παιχνίδι, ενημερώνοντας σχετικά τη διαιτητή της αναμέτρησης, Εύα Ασδεράκη.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η Αρίνα Σαμπαλένκα:

Για το περιστατικό με τη μαριχουάνα:

«Σκέφτηκα, παιδιά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να καπνίσετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να χαλαρώσετε όσο θέλετε, αλλά σας παρακαλώ, όχι γύρω από τα γήπεδα του τένις. Είναι λίγο δύσκολο να διαχειριστείς αυτή τη μυρωδιά την ώρα που προσπαθείς να αγωνιστείς στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

Για το αν αποσπάται η προσοχή της από την ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη:

«Δεν ξέρω. Για μένα, δεν αποσπάται η προσοχή μου. Είμαι συγκεντρωμένη στο τένις μου. Ξέρω πώς να ισορροπώ αυτή τη ζωή εντός και εκτός γηπέδου στη Νέα Υόρκη. Μένω σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, τρώω σε ένα υπέροχο εστιατόριο όλη την ώρα.

Αν εννοείτε ακριβώς εδώ, μέσα στο στάδιο, όχι, το απολαμβάνω πολύ. Νιώθω ότι με στηρίζουν πραγματικά πάρα πολύ. Οι περισσότεροι άνθρωποι στο στάδιο ζητωκραυγάζουν για εμένα. Οπότε δεν με εκνευρίζουν, ακόμα κι αν κάνουν λίγη φασαρία κατά τη διάρκεια του πόντου.

Νιώθω ότι τους έχω με το μέρος μου και για μένα είναι μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Απολαμβάνω πραγματικά αυτή την έντονη ατμόσφαιρα μέσα στο στάδιο».

Αν έχει ξαναζήσει αντίστοιχο περιστατικό:

«Έλα τώρα, παιδιά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε για το χόρτο. Απλώς ζητάω από τον κόσμο να μην το καπνίζει δίπλα στο γήπεδο του τένις».

Αν ήταν η πρώτη φορά που η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη:

«Τόσο έντονα, ναι. Επίσης, επειδή φυσούσε λίγο. Δεν ξέρω αν ερχόταν από τον κόσμο ή από έξω, επειδή ο άνεμος το φυσάει μέσα στο στάδιο. Δεν ξέρω. Απλώς ελπίζω να προσέχουν λίγο περισσότερο αυτά τα πράγματα.

Κι άλλα για το χόρτο; Έλα τώρα, παιδιά. Μήπως εσείς ήσασταν αυτός που κάπνιζε;»

Για την εξαιρετική εμφάνισή της στο σερβίς:

«Ναι, προφανώς ένιωσα υπέροχα. Η στατιστική ήταν απίστευτη. Κάποια στιγμή είδα στην οθόνη ότι είχα 100% στο πρώτο σερβίς. Σκέφτηκα, “ουάου”. Μετά από αυτό έπεσε λίγο.

Πιθανότατα δεν θα έπρεπε να κοιτάζω γύρω μου. Θα έπρεπε να είχα συγκεντρωθεί περισσότερο στο σερβίς μου. Είμαι αρκετά χαρούμενη. Φυσικά, δεν μπορώ να παραπονεθώ για το σερβίς μου σήμερα».

«Σαν στο σπίτι μου η Νέα Υόρκη»

Η Σαμπαλένκα προσέφερε και μια απολαυστική στιγμή όταν ρωτήθηκε πόσο ψηλά βρίσκεται το φετινό US Open σε σχέση με τις υπόλοιπες διοργανώσεις Grand Slam.

«Ψηλά (high); Το επίπεδο; Τώρα μπορώ να ακούσω μόνο τα περί χόρτου. Αν συνεχίσουν να καπνίζουν, μπορεί να “φτιαχτώ” κι εγώ», απάντησε με χιούμορ.

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στο πόσο άνετα νιώθει στη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε:

«Νιώθω άνετα εδώ. Το λατρεύω εδώ. Συγκρίνοντας με τα άλλα Slam, νιώθω αρκετά καλά σε όλα. Απλώς λατρεύω τη Νέα Υόρκη και μάλλον αυτό με κάνει να νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Θα έλεγα ίσως ότι, από όλα αυτά, ναι, έχεις δίκιο, ίσως είμαι πιο άνετα εδώ».

Για την πορεία της από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της μέχρι σήμερα:

«Ναι, αυτό ήταν ένα μακρύ ταξίδι. Όταν πρωτοήρθα εδώ, ένιωθα ότι το κορυφαίο επίπεδο είναι κάτι ανέγγιχτο, κάτι αδύνατο. Μακάρι να είχα διαφορετική νοοτροπία τότε.

Έπρεπε να δουλέψω τόσο σκληρά για να αλλάξω πολλά πράγματα στο παιχνίδι μου και να προσθέσω νέα στοιχεία, ώστε να μπορώ να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο.

Αν κάποιος μου έλεγε τότε πού θα με οδηγούσε όλο αυτό, δεν ξέρω, δέκα χρόνια αργότερα, θα είχα σοκαριστεί και πιθανότατα θα είχα τεράστιο κίνητρο ακούγοντάς το.

Είμαι εξαιρετικά περήφανη για το ταξίδι και για όλη τη δουλειά που έχω κάνει για να φτάσω εκεί που βρίσκομαι σήμερα».

Για το καλεντάρι και την επιβάρυνση των παικτών:

«Θα μου άρεσε πολύ να δω αλλαγές στο καλεντάρι, να μειωθούν τα υποχρεωτικά τουρνουά και να αφήσουν τους παίκτες να αποφασίσουν τι είναι καλύτερο για την υγεία τους, επειδή το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά έντονο.

Ειδικά αν παίζεις σε ένα επίπεδο όπως ο Κάρλος, με μεγάλη σταθερότητα, είναι πολύ δύσκολο. Νιώθω ότι, αν δεν μειωθούν τα τουρνουά, θα πρέπει να θυσιάσουμε βαθμούς, θέσεις στην κατάταξη ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να προστατεύσουμε το σώμα μας.

Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά χρήσιμο η WTA και η ATP να ελαφρύνουν λίγο το πρόγραμμα για εμάς, προκειμένου να στηρίξουν πραγματικά την υγεία των παικτών».