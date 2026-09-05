Τραγωδία στον Διόνυσο: Ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας

Στο σημείο δεν εντοπίστηκε κάποιο σημείωμα

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) στον Διόνυσο, όπου ένας ψάλτης εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κοντέινερ που βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Ο άνδρας έφερε τραύμα στον λαιμό από μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε δίπλα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιερέας της εκκλησίας ενημέρωσε τις Αρχές, αναφέροντας ότι ο ψάλτης πιθανόν να βρισκόταν μέσα στο κοντέινερ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί. Σύμφωνα με τις αρχές, ο χώρος ήταν κλειδωμάνος από μέσα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική για το άνοιγμά του.

Στο σημείο δεν εντοπίστηκε κάποιο σημείωμα.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του άνδρα.

Πηγή: newsbomb.gr