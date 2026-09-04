Μητσοτάκης πριν τη ΔΕΘ: Νωρίς για εκλογές, κοστολόγηση μέτρων και «σαχλαμάρες» για τα σχολικά βιβλία

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του στη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (4/9) σε χαλαρή διάθεση σε συνάντηση που είχε με δημοσιογράφους, εκδήλωση που οργάνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace της Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός σε πηγαδάκια που είχε με τους ρεπόρτερ εμφανίστηκε σίγουρος για το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει αύριο στο «Βελλίδειο», λέγοντας πως είναι κοστολογημένο.

Ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων: «Δεν ανησυχώ για τον χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ Είμαστε στην οροφή δαπανών».

Αναφορικά με τον δανεισμό της χώρας, επεσήμανε ότι: «Δανειζόμαστε με χαμηλό επιτόκιο, δεν είναι τυχαίο που οι αγορές δεν ανησυχούν για την Ελλάδα. Μήπως προεξοφλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών; Πριν από μερικά χρόνια ποιος θα φανταζόταν πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από 4 χώρες της G7;».

Για το θέμα που προέκυψε με τα σχολικά βιβλία, είπε: «Αυτά είναι σαχλαμάρες. Σοβαρευτείτε».

Για το εάν υπάρχει «θέμα» με τη Ζαχαράκη, είπε: «Ναι γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία. Δείτε τα 17 σχολεία που εγκαινιάσαμε. Όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν πιάνουν αυτά»

Ερωτώμενος για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, εάν θα είναι Μάρτιο ή Μάιο του 2027, απάντησε: «Είναι νωρίς ακάμα να αποφασίσω. Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν λίγο πριν τις εκλογές».

Τέλος του ζητήθηκε και ένα σχόλιο για την χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από την Κρήτη: «Ήταν μια αξιοπρεπής συγκέντρωση από πλευράς κόσμου».

Πηγή: cnn.gr