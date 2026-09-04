Μπαρτζώκας: «Θα παίξουν την Κυριακή Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ - Δεν είμαστε τώρα στην αγορά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό του Crete IBT 2026, ανέφερε πως οι Βεζένκοφ-Μιλουτίνοφ θα αγωνιστούν στον τελικό, ενώ τόνισε πως δεν ψάχνει στην αγορά για άλλον παίκτη.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote:

Για το τι κρατάει από τη νίκη: «Το φιλικό ήταν υψηλού επιπέδου, είχε πολύ physicality. Γενικά έχει το τουρνούα. Είναι ό,τι καλύτερο για εμάς. Οι περισσότεροι παίκτες έχουν κάνει μία προπόνηση. Είναι σημαντικό το μέγεθος του ανταγωνισμού. Ο αγώνας κρίθηκε στην λεπτομέρεια».

Για το καλεντάρι και την προετοιμασία: «Το πρόβλημα είναι ότι ξεκινάμε τέλος Σεπτεμβρίου και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε το Σούπερ Καπ το ελληνικό και της Ευρωλίγκας. Έχουμε επτά εκτός έδρας αγώνες. Πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι παίκτες. Ο Παπανικολάου, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ. Δεν ξέρω ποιον άλλον ξεχνάω. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε την δυνατότητα να βρούμε τις συνήθειες μας. Έχουμε μία προπόνηση αύριο. Κάναμε πολλά λάθη σε συνεργασίες. Κερδίσαμε με το winning spirit που έχουμε, θα έπρεπε να ελέγξουμε καλύτερα το ματς».

Για τον τελικό της Κυριακής: «Ο Μοντέρο είχε τζετ-λαγκ. Ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ θα παίξουν την Κυριακή. Θα έχουμε λίγο πιο πλήρες ρόστερ».

Για το αν παρακολουθεί την αγορά: «Αυτή την στιγμή όχι. Πρέπει να έχουμε όλη την ομάδα σε καλή κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός όποτε χρειάστηκε κάτι, οι πρόεδροι έκαναν ό,τι έπρεπε. Πήραμε παίκτες μέσα στη σεζόν που μας βοήθησαν να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά. Όλες οι ομάδες ενισχύονται, κάνουν αλλαγές. Εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε, αλλά αν χρειαστούμε κάτι θα το έχουμε».