Ο Καραλής κατέκτησε το όγδοο «διαμάντι» της Ελλάδας - Ποιοι έχουν γράψει ιστορία στο Diamond League

Ιστορία έγραψε στις Βρυξέλλες ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στον μεγάλο τελικό του επί κοντώ και κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το «διαμάντι».

Ο «Μανόλο» εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα λόγω ενοχλήσεων κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, και επιβεβαίωσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τον τίτλο του φαβορί.

Ο Καραλής ξεπέρασε τα 5,92 μ. με την πρώτη προσπάθεια και εξασφάλισε την πρώτη θέση, πανηγυρίζοντας μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας του.

Με τη νίκη του στο «Memorial Van Damme», έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που κατακτά τελικό του Diamond League, μετά τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος είχε πάρει το τρόπαιο το 2022.

Παράλληλα, το «διαμάντι» του Καραλή είναι το όγδοο συνολικά για τον ελληνικό στίβο από την έναρξη του Diamond League το 2010. Πριν από εκείνον είχαν φτάσει στην κορυφή η Νικόλ Κυριακοπούλου, η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελίνα Τζένγκο.

Η Στεφανίδη παραμένει η Ελληνίδα με τις περισσότερες κατακτήσεις, έχοντας τέσσερα διαδοχικά Diamond Trophies από το 2016 έως και το 2019.

Τα οκτώ ελληνικά «διαμάντια»