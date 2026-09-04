Λάσο: «Μόνο ο Μάικ Τζέιμς μπορεί να σταματήσει τον Μάικ Τζέιμς»

Ο Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του αποθέωσε τον Μάικ Τζέιμς, που πλέον θα αγωνίζεται στην Εφές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μετά τον Λάρκιν χρειαζόμασταν έναν παίκτη που θα γίνει το κέντρο εστίασης της επίθεσής μας. Ο Μάικ Τζέιμς είναι ακριβώς τέτοιος παίκτης. Είναι πολύ έμπειρος παίκτης, πιθανότατα κανείς δεν θυμάται την πρώτη του ομάδα στην Ευρώπη.

Χάραξε τον δικό του δρόμο και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της Εuroleague. Ήταν πάντα νικητής, έπαιξε και στο ΝΒΑ. Γι’ αυτό φυσικά η Εφές θα θεωρηθεί ως η "ομάδα του Μάικ Τζέιμς". Φυσικά και ως προπονητής ξέρω ότι κάθε ομάδα θα προσπαθήσει να σταματήσει τον Μάικ.

Φυσικά και δεν θα είναι εύκολο, γιατί τις περισσότερες φορές μόνο ο Μάικ Τζέιμς μπορεί να σταματήσει τον Μάικ Τζέιμς! Αυτό ακούγεται υπέροχα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μόνο η ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά είμαστε χαρούμενοι γιατί γύρω από τον Μάικ θα υπάρχει σημαντική υποστήριξη. Δηλαδή δεν θα πετάμε κέρμα και δεν θα περιμένουμε να βάλει κάθε σουτ».