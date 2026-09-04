Ντάγιος: «Βλέπουμε καθημερινά πρόοδο και βελτίωση»

Ο Γιάννης Ντάγιος μίλησε για την ομάδα του Προμηθέα και τόνισε πως βλέπει καθημερινά πρόοδο και βελτίωση.

Μετά από το φιλικό του Προμηθέα Πάτρας με τον Βίκο, ο Γιάννης Ντάγιος τόνισε πως παρατηρεί καθημερινά βελτίωση στην ομάδα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Στο σημείο της σεζόν που βρισκόμαστε δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα, αλλά να βλέπουμε καθημερινά βελτίωση και πρόοδο. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, ώστε όταν έρθουν τα επίσημα ματς να είμαστε σε ένα καλό επίπεδο ετοιμότητας.

Έχουμε πολλούς νέους παίκτες, νέο σταφ και δεν είναι εύκολο με 20 μέρες προετοιμασίας να καλύψουμε όλες μας τις αδυναμίες, όμως πιστεύω πως στα πρώτα επίσημα ματς θα είμαστε αυτοί που πρέπει».